Pravda Správy Domáce Zasadá koaličná rada. Má prebrať zrušený tender, spomína sa aj konsolidácia

Zasadá koaličná rada. Má prebrať zrušený tender, spomína sa aj konsolidácia

Na úrade vlády sa vo štvrtok popoludní koná koaličná rada. Na miesto prišli viacerí koaliční politici. Úrad vlády spresnil, že rada zasadá od 15.00 h.

14.08.2025 15:43
Robert Fico Foto: ,
Ilustračné foto: Premiér Robert Fico počas tlačovej konferencie na Úrade vlády
debata

Konanie koaličnej rady už skôr avizovali viacerí členovia vládneho kabinetu. Mala by sa na nej riešiť riešiť i situácia okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Podpredseda vlády Tomáš Taraba (nominant SNS) apeloval na šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), aby na rokovanie priniesol návrhy riešenia situácie.

Šutaj Eštok ostro Ficovi. "Bez nás by ste nikdy nevládli
Video

Šaško neskôr avizoval, že chce koaličným partnerom navrhnúť, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Témou by mohla byť aj konsolidácia. Líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa v stredu (13. 8.) vyjadril, že očakáva, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer) predloží na rade zmysluplný návrh ďalšieho ozdravenia verejných financií. Vyhlásil, že Hlas nebude pri ďalšej konsolidácii súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by zhoršil situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín.

Šimkovičová Čítajte viac Ministerstvo kultúry v tichosti míňa: Šimkovičová zriadila nový úrad s miliónovým rozpočtom
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Koaličná rada