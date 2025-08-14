Zasadá koaličná rada. Má prebrať zrušený tender, spomína sa aj konsolidácia

Konanie koaličnej rady už skôr avizovali viacerí členovia vládneho kabinetu. Mala by sa na nej riešiť riešiť i situácia okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Podpredseda vlády Tomáš Taraba (nominant SNS) apeloval na šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), aby na rokovanie priniesol návrhy riešenia situácie.
Šaško neskôr avizoval, že chce koaličným partnerom navrhnúť, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Témou by mohla byť aj konsolidácia. Líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa v stredu (13. 8.) vyjadril, že očakáva, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer) predloží na rade zmysluplný návrh ďalšieho ozdravenia verejných financií. Vyhlásil, že Hlas nebude pri ďalšej konsolidácii súhlasiť so žiadnym návrhom, ktorý by zhoršil situáciu ohrozených a najzraniteľnejších skupín.