Policajti dostanú nové paralyzéry, majú byť presnejšie a spoľahlivejšie

Ministerstvo vnútra plánuje pre Policajný zbor obstarať súpravy vystreľovacích elektrických paralyzérov aj s príslušenstvom. Rezort pripravuje rámcovú zmluvu. Prax ukazuje, že paralyzéry obmedzujú možnosť ťažkého zranenia útočníkov aj policajtov, informovalo ministerstvo.

14.08.2025 15:57
Ilustračné foto
„Moderné paralyzéry od roku 2020 používa aj slovenská polícia. Vo výbave ich mala už skôr, boli to však technicky zastaralé, a preto nepoužiteľné prostriedky. Elektrický paralyzér pracuje na princípe vystrelenia viacerých striel na vzdialenosť minimálne 12 metrov. Výboj, ktorý strely spôsobia v tele, útočníka dočasne ochromí bez použitia smrtiacej sily,“ ozrejmil hovorca rezortu Matej Neumann. Rezort prisľúbil, že obstarané kusy budú modernejšie a presnejšie.

Ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) podotkol, policajné zásahy budú podľa neho efektívnejšie. Zároveň dodal, že policajti musia byť na prácu s paralyzérmi zaškolení.

Ako hovorca poznamenal, tento typ výbavy nie je na trhu bežne dostupný. Ministerstvo vnútra tak oslovilo niekoľko firiem obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu. „Rámcová dohoda bude uzatvorená na štyri roky a v závislosti od potrieb polície a možností rozpočtu plánuje ministerstvo vnútra počas trvania kontraktu nakúpiť viac ako 2-tisíc súprav paralyzérov. Postupné nákupy by mali pokryť potreby v zásahových aj špeciálnych útvaroch polície,“ uzavrel Neumann.

