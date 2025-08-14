Systém, ktorý zaviedol minister Zajac pred 20 rokmi, potrebuje zásadnú zmenu. Na koaličnú radu idem s tromi konkrétnymi návrhmi, aby záchranky fungovali rýchlejšie, efektívnejšie a v prospech ľudí, uviedol minister vnútra a šéf Hlasu Šutaj Eštok na sociálnej sieti. Nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať ako ďalej. Prvou možnosťou je, že všetky záchranky prevezme štát. Druhou, že štát bude mať všetky strategické miesta a zvyšok pokryjú súkromní poskytovatelia. Treťou možnosťou je začleniť záchranky do tzv. integrovaného záchranného systému, kde by sa lepšie koordinovali s hasičmi a záchranármi.
Šutaj Eštok: Je čas zmeniť nefunkčný Zajacov systém výberu záchraniek
Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok navrhne koaličnej rade, aby zásadne zmenila "starý a nefunkčný" systém výberu záchraniek.