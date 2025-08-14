Fico: Koaličná rada sa dohodla na kompenzáciách cien energií pre 90 % domácností

Koaličná rada sa okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Informoval o tom vo štvrtok po zasadnutí koaličnej rady predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti.
"Koaličná rada dnes rokovala o východiskách štátneho rozpočtu na rok 2026 a konsolidácie verejných financií. Po prijatí prvých záverov prerušila rokovanie do pondelka 18. augusta, kedy opätovne zasadne o 17 h. Okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie sa koaličná rada dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026.
Kompenzácie sa dotknú 90 percent slovenských domácností. V opačnom prípade by ceny energií stúpli o tretinu, čo koaličná rada považuje za neprijateľné. Kompenzácie predstavujú dopad na výdavky štátneho rozpočtu v objeme 435 miliónov eur.
Koaličná rada sa dôrazne ohradzuje proti klamstvám Poslušného Slovenska, že súčasťou konsolidácie má byť zvyšovanie DPH. Žiadny takýto návrh neexistuje," uviedol premiér.Čítajte viac Šutaj Eštok: Je čas zmeniť nefunkčný Zajacov systém výberu záchraniek