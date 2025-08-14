FOTO: Národné obranné sily dostali čerstvú krv. V druhom turnuse sú najmä mladí ľudia, študenti aj novinári

„Vo štvrtok sa inštruktorom Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri úvodnom nástupe hlásili predovšetkým mladí ľudia a študenti, ktorí sa rozhodli “privoňať” čaru výcviku aktívnych záloh. A dokonca si prišlo otestovať svoje schopnosti aj zopár novinárov. Teší nás obrovský záujem o vstup do NOS. K dnešnému dňu evidujeme 6395 registrácií a 1331 prijatých žiadostí,“ uviedlo ministerstvo obrany.
Denník Pravda má v tomto turnuse dvojité novinárske zastúpenie – Henrietu a Jakuba. Prečítajte si, čo všetko museli spraviť, aby sa na tento výcvik dostali.Čítajte viac Od žiadosti až po odvod, psychotesty nezvládne každý. Ako prebieha nástup na výcvik branných záloh?