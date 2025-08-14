Dudince mali vo štvrtok 36 °C, piatok vyženie teploty ešte vyššie. Skryte sa do tieňa

Druhý stupeň výstrahy platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj. Taktiež pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Humenné, Prešov, Snina, Vranov nad Topľou a Turčianske Teplice. Pre väčšinu zvyšných okresov platí výstraha prvého stupňa.
Meteorológovia upozornili, že vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Výstrahy v piatok potrvajú predbežne od 13.00 h do 18.00 h. Avizované sú aj na sobotu.