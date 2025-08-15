Pravda Správy Domáce Danko na koaličnej rade navrhol štyri vyššie územné celky namiesto ôsmich

Koaličná Slovenská národná strana navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. Ako národniari informovali, model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny: Bratislava – Západ – Stred – Východ.

15.08.2025 08:56
Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít, efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presun časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.

„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari.

Viac na túto tému: #SNS #Andrej Danko