Danko na koaličnej rade navrhol štyri vyššie územné celky namiesto ôsmich

Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít, efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presun časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.
„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari.