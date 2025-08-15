Fico sa vrátil k udalostiam v Srbsku Slovenská opozícia je súčasť „majdanizácie", tvrdí. Šimečka reaguje

Premiér Fico na piatkovej tlačovej besede vyhlásil, že slovenská opozícia je súčasťou „majdanizácie" sveta a európskej politiky. Ako doplnil, opozícia napríklad podporuje protivládne protesty v Srbsku a rovnaké napätie by chcela preniesť aj na Slovensko.
Predseda vlády povedal, že opozícia už chystá na jeseň na Slovensku protesty, pri ktorých by mohli vzniknúť aj násilné konflikty, tak ako v Srbsku. Na rozdiel od Srbska by však podľa neho podporovatelia slovenskej vlády nešli do súbojov. „Ja neverím, že by naši voliči do tohto išli. Ale varujem Slovenskú republiku pred týmito panákmi," uviedol premiér na adresu opozície. Tá podľa neho nechce nič iné, len rozvrátiť štát.
„Premiér sa po dlhých týždňoch vrátil z chorvátskej pláže na Úrad vlády SR. Ale nie preto, aby riešil drahotu, stagnujúcu ekonomiku, verejné financie alebo ochranu našich krajanov v Srbsku. Namiesto toho ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov – gruzínske légie, majdanizácia, srbská opozícia, Veľký Tresk, zlý Šimečka, Ódor, Británia… bla-bla," povedal Šimečka.
Predseda vlády je podľa Šimečku v defenzíve, no takto hlboko by podľa neho štvornásobný premiér klesnúť nemal. „Ani za teplého počasia, s úpalom. Vraj ekonomický plán PS, s názvom Veľký Tresk, predznamenáva napätie a konflikty a odhaľuje naše plány na majdanizáciu. Pán Fico, vráťte sa na pláž. Bude to lepšie pre všetkých. My sa slovenských občanov, na rozdiel od vás, vždy zastaneme. A máme aj plán na naštartovanie slovenskej ekonomiky. To je ten Veľký Tresk, z ktorého máte taký strach," uzavrel Šimečka.
K samitu na Aljaške
Podľa Fica je pre vládu SR najpodstatnejšie, aby samit amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina viedol k prímeriu a zastaveniu nezmyselného zabíjania Slovanov na Ukrajine.
„Pre nás ako pre vládu, ktorá je mierovo orientovaná, je najpodstatnejšie to, aby piatkové stretnutie na území Spojených štátov dospelo predovšetkým k tomuto záveru. Potom máme druhé želanie, a tým je, aby prípadná dohoda o prímerí a mieri nebola narušená,“ povedal.
Fico naznačil, že samit môže priniesť aj iné výsledky. „Pokiaľ budeme poznať ďalšie výsledky tohto rokovania, tak sa k nim budeme v priebehu dnešného dňa spoločne vyjadrovať,“ avizoval.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.