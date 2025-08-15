Asociácia nemocníc: Štátne záchranky neznamenajú automaticky lepšie riešenie

„Ako môže niekto tvrdiť, že čo je štátne, je automaticky lepšie? Len si spomeňte na nákup štátnych sanitiek. Pre podozrenie z korupcie sa odvolávali riaditelia, pretože štát nakúpil vozidlá nižšej triedy, než je bežné, pričom jednotková cena za sanitku bola takmer dvojnásobná. Nevidím dôvod, prečo by to malo byť lepšie, keď to bude mať štát alebo kraje,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
ANS sa pritom odvoláva na údaje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Štátne záchranky za posledných päť rokov dostali 12 pokút v celkovej výške 23.200 eur za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Naopak, súkromné záchranky dostali len sedem pokút v celkovej výške 5300 eur,“ upozornila ANS.
Zavádzajúce sú podľa asociácie aj tvrdenia o neprimeraných ziskoch súkromných záchraniek, keďže platby určuje štát a rovnaké dostávajú štátne aj súkromné záchranky podľa typu posádky. „Štátne záchranky navyše dostali autá, ktoré kúpilo ministerstvo, pritom štátne záchranky majú rovnaké peniaze od poisťovní ako súkromné,“ podotkol Pramuk.
Logickým riešením je podľa Pramuka, aby prevádzku ZZS prevzali nemocnice s urgentným príjmom prvého a druhého typu. „Nemocnice sú predĺženou rukou urgentnej pohotovosti a ich prepojenie so záchrannou službou je kľúčové pre efektívnu zdravotnú starostlivosť,“ uzavrel.
Šéf Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tento týždeň pripustili, že systém ZZS vyžaduje zmeny. Šutaj Eštok vo štvrtok informoval, že nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavil tri možné návrhy riešenia – zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému. Ide o reakciu na vlnu kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktorý Operačné stredisko ZZS SR zrušilo v stredu.