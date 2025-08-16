Pravda Správy Domáce Pellegrini stretnutie Trumpa s Putinom vníma ako zásadný krok k hľadaniu mieru. Podľa Fica samit spustil štandardizáciu vzťahov medzi Ruskom a USA

Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vnímam ako významný medzinárodný krok na ceste k hľadaniu trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na piatkový (15. 8.) samit na Aljaške. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer) stretnutie oficiálne spustilo štandardizáciu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. Cesta podľa neho nevedie cez „osočovanie“ ruského politického vedenia ani cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory.

Putin a Trump o výsledkoch samitu
„Hoci neprinieslo konkrétne výsledky, za najdôležitejšie považujem, že sa uskutočnilo a otvorilo dvere k ďalším rokovaniam, a to aj s priamou účasťou Ukrajiny. Atmosféra vzájomného rešpektu, v ktorej sa stretnutie prezidentov nieslo, je dobrým predpokladom na to, aby rozhovory pokračovali a viedli k najdôležitejšiemu cieľu, ktorým je ukončenie vojny na Ukrajine, zastavenie zabíjania a utrpenia nevinných obetí,“ priblížil prezident.

Donald Trump a Vladimir Putin Čítajte viac ONLINE: Trump vylúčil prímerie na Ukrajine, presadzuje priamu mierovú dohodu. Zelenskyj mieri do Washingtonu

Podľa premiéra Fica cesta nevedie cez „osočovanie“ ruského politického vedenia ani cez sankcie, ale cez konštruktívne rozhovory. „Prezidenti spustili na Aljaške životne dôležitý proces. Je to proces, ktorý je súčasne veľkou pascou pre Európsku úniu. Najbližšie dni ukážu, či veľkí hráči v Únii tento proces podporia a budú viesť ukrajinský konflikt k rýchlemu koncu, alebo bude pokračovať neúspešná európska stratégia pokúsiť sa oslabiť Rusko cez tento konflikt všemožnou, doslova až neuveriteľnou finančnou, politickou či vojenskou pomocou,“ povedal premiér.

Myslí si, že vojna na Ukrajine má svoje historické korene. Zdôraznil, že je potrebné hovoriť o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu aj pre Rusko. Podľa jeho slov forma a priebeh aljašského samitu plne zapadajú do suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na „všetky štyri svetové strany“. „Verím, že tento postoj budem môcť opätovne prezentovať aj v Pekingu na bilaterálnom stretnutí s čínskym prezidentom či s ďalšími štátnikmi, s ktorými sa stretnem 3. septembra v Číne pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny,“ poznamenal.

Bombardér B-2 Spirit nad hlavami Putina a Trumpa
Na Aljaške sa v piatok (15. 8.) stretli americký prezident Trump a ruský prezident Putin, témou rokovania mala byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Trump o výsledkoch rokovania informoval v sobotu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a lídrov NATO.

