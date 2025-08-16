VIDEO: Extrémne teploty na Slovensku vrcholia. Juhozápad Čiech zasiahli silné búrky, budú postupovať na Moravu

Meteorológovia očakávajú lokálne dosahovanie maximálnej teploty vzduchu až do 37 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danom ročnom období a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornili.
SHMÚ spresnil, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia – najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou. Odporúča dôsledne dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú námahu a minimalizovať pobyt v exteriéri.
V sobotu zasiahli Plzeňský a Juhočeský kraj silné búrky. Na Karlovarsku vietor vyvracal stromy. Ďalej budú búrky postupovať na Vysočinu a do Juhomoravského kraja, napršať môže asi 50 mm, píše portál idnes.cz. V ďalších oblastiach v južnej polovice Česka budú búrky silné. Hladiny riek môžu v týchto oblastiach prechodne stúpnuť na prvý povodňový stupeň, vyplýva z aktuálnej výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.
Od nedele čaká aj územie Slovenska citeľné ochladenie, ktoré ukončí aktuálnu vlnu horúčav, píše portál imeteo.sk. Studený front prinesie prehánky a miestami aj búrky. A to najmä na západnom a severozápadnom Slovensku, kde možno očakávať aj krúpy alebo intenzívne prívalové zrážky. Odborníci tiež upozorňujú, že zmena teploty počas 24 hodín sa bude na niektorých miestach pohybovať od 10 až do 12 °C.