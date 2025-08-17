Pravda Správy Domáce VIDEO: Prudké ochladenie a dážď. SHMÚ vydal výstrahy pred intenzívnymi lejakmi s krúpami

V Banskobystrickom a Košickom kraji sa môžu v nedeľu vyskytovať búrky. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 19.00 h.

17.08.2025 11:50
V niektorých okresoch je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

„Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov,“ priblížil SHMÚ.

Upozornil, že vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch. „Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie,“ podotkli meteorológovia. Dodali, že krúpy môžu zas poškodiť vegetáciu – súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

