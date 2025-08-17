Pravda Správy Domáce Gröhling: Po záchrankovom tendri ostali pochybnosti, bol to „kšeft desaťročia". Podľa Rašiho v celej veci nie sú víťazi ani porazení

Nestačí, že takzvaný záchrankový tender bol zrušený, pretože pochybnosti ostali. Vyhlásil to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling s tým, že očakával, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) podá v tejto súvislosti demisiu. Celú vec pritom Gröhling označil za „kšeft desaťročia".

17.08.2025 12:32
debata (4)
„Tento dvojmiliardový tender vyzeral netransparentne a zmanipulovane už od začiatku," skonštatoval šéf liberálov. Jedna firma mala podľa neho už dopredu nakúpené sanitky a druhá zase existovala iba päť mesiacov.

Tender mal podľa Gröhlinga pôvodne vyhlasovať minister zdravotníctva, ten to však zákonom presunul na Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR. „Za mňa je to úplný alibizmus, lebo teraz sa iba vyhovára," doplnil opozičný poslanec na adresu ministra Šaška.

Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas) bol tender zrušený, takže v celej veci nie sú víťazi ani porazení. „Pán minister Šaško, ako náhle sa objavovali otázniky alebo nejaké pochybnosti, vyhlásil jasne, že z jeho pohľadu je jediným riešením, že tender musí byť zrušený," skonštatoval Raši. Zároveň pripomenul, že minister v tejto veci podal podnet na prokuratúru aj na súd, aby sa vzniknuté podozrenia prešetrili.

Momentálne je podľa šéfa národnej rady dôležité rozhodnúť, ako sa záchranná zdravotná služba bude poskytovať do budúcnosti. V hre sú podľa neho tri možné riešenia. „Po prvé, že to teda bude riadené komplexne štátom a štátnymi záchrankami alebo štátnymi nemocnicami. Po druhé, že štát povie, kde to zabezpečiť vie, a zvyšok by išiel do transparentného tendra," povedal Raši. Treťou možnosťou je podľa neho to, že by záchranky riadil integrovaný záchranný systém. „Teda bude to súčasťou tých, ktorí aj tak kooperujú. Sú to policajti, hasiči a záchranári," dodal Raši.

