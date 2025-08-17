Majerský: Bude dôležité, aby Slovensko participovalo na obnove Ukrajiny. Podľa Kaliňáka napriek sankciám a zbraniam za stovky miliárd Rusko postupuje ďalej

„Bulharsko, Poľsko a západné krajiny už sú pripravené a už sa nastavili na to, že tam nasadia svoje firmy, ktoré budú spolupracovať na obnove," povedal Majerský.
Šéf KDH sa zároveň pýta, či chceme mať za suseda agresívne Rusko, ktoré by chcelo vrátiť pomery pred rok 1989 alebo mierovú a pokojnú Ukrajinu, kde beží normálny život. „Pre nás je toto kľúčové," vyhlásil Majerský. Doplnil, že prípadný mier za cenu územných ústupkov musí Ukrajina odsúhlasiť. „Nemôžeme rozhodnúť my za nich, nemôže za nich rozhodnúť EÚ ani Trump, ani Putin. Musia oni súhlasiť s niečím takým" dodal Majerský.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) pripomenul, že napriek 18 balíkom sankcií a zbraňovým systémom za stovky miliárd Rusko postupuje ďalej. „Tak buďme pri realite a uzavrime mier, aby prestali ľudia umierať," vyzval Kaliňák s tým, že treba dať priestor pre rokovania a prípadné vysporiadanie do budúcnosti.
Západ podľa ministra obrany „prešvihol" najlepšiu pozíciu, ktorú Ukrajina mala koncom roka 2022 a začiatkom roku 2023. „Vtedy mohla mať fantastické výsledky a možno by tá ruská čižma musela ísť preč okamžite," skonštatoval Kaliňák. Doplnil, že ruskou inváziou došlo k porušeniu medzinárodného práva a to ani mierová zmluva neodstráni. „Mierová zmluva bude o tom, že nastane mier – pomerne trvalý. A nastane priestor pre dlhotrvajúce rokovania o tom, ako sa s tou situáciou Ukrajina a Rusko vysporiada," dodal minister.