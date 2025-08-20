Maskáče, pot a disciplína: Ako to vyzerá na výcviku Národných obranných síl? Žiadna škola v prírode, hovoria fekventanti

Z civilizácie vyrazil autobus smer Záhorie ešte vo štvrtok (14.8) o ôsmej ráno. Hoci pôvodne malo druhý turnus NOS absolvovať zhruba šesťdesiat ľudí, sitom prešlo necelých štyridsať.
Výcvik je síce ešte len na začiatku, no dobrovoľníci už majú za sebou prvé kurzy streleckej prípravy s pravidlami streľby vrátane „rozborky a zborky“ útočnej pušky vzor 58 a pištole CZ vzor 82. Prešli si už aj základmi spojovacej a topografickej prípravy, ktorá zahŕňa čítanie z máp a používania kompasu. Inštruktori ich preverili prvým orientačným pochodom podľa azimutu v horúčavách aj streľbami malorážkou či pištoľou.
Skúsenosti už majú aj so streľbou ostrými nábojmi zo samopalu a ručnej zbrane. Intenzita výcviku je taká vysoká, že frekventanti za pár hodín na strelnici vystrieľali toľko, koľko vojak nevystrieľa ani za dva roky služby.
Pred sebou toho však majú omnoho viac, náročnosť sa má s pribúdajúcimi dňami stupňovať. Všetci si zároveň uvedomujú, že bez tímovej práce a sebakontroly to nepôjde. Azda aj preto si tu niektorí líhajú do postele aj s hodinkami na ruke.
Ako frekventanti pociťujú tlak na disciplínu, čo ich prekvapilo, a ako zvládajú vykonávať povely iných? Pozrite si štyri zaujímavé príbehy ľudí, s ktorými sme sa zhovárali o výcviku.
Pôjde v šľapajach otca?
Sandra pochádza z rodiny, ktorá má k armáde azda najbližšie – otca má generála. „Je v armáde zhruba 40 rokov, uniformu už neskladá. A aj keď zloží, stále je v službe a niekto mu volá,“ hovorí. Očakáva, že výcvik jej zlepší najmä disciplínu, v ktorej poľavila počas štúdia na vysokej škole. Pri odchode z domu, dostala od otca aj niekoľko rád.
„Povedal mi, že keď budem strieľať zo samopalu, mám si ho dať do pleca, pretože kope, že si mám pudrovať nohy, keď pôjdeme šliapať v kanadách, a že otlaky mám riešiť hneď, aby neboli horšie,“ prezradila.
Výcvik po fyzickej stránke zatiaľ zvláda. Čakala, že to pôjde horšie. „Mám nízky tlak. Uplynulú sobotu, keď sme boli na pochode, bolo teplo. Ako sme šliapali v 30 stupňoch, tak mi tlak klesal a klesal, a potom som klesala aj ja, ale okrem toho je to zatiaľ v poriadku. Nemám otlaky ani odreniny, modriny mi až tak neprekážajú,“ poznamenala.
Aj preto vyzdvihuje prístup inštruktorov, ktorí podľa jej slov dbajú na individuálne predispozície jednotlivcov. „Pýtali sa ma, či som v poriadku, či potrebujem vziať ruksak, samopal. Riešili to. Nenechali to na mňa, aby som si to „vyžrala“,“ skonštatovala.
V pozore celý „Turečák“
Keď sa Milan Hrnčár hlásil na výcvik, zbrane neboli pre neho žiadnou novinkou. Ako priznal, hneď na úvod „dal do pozoru“ takmer celý vojenský objekt. „Stala sa mi taká malá nehoda. Prišiel som sem poľovným autom, ktorým chodím aj na poľovačky. Neuvedomil som si, že v ňom mám výbavu z poľovačky,“ uviedol.
Všetko vysvetľuje jeho hobby – v súkromí totiž okrem iného pôsobí ako lesný hospodár. Rukami mu už prešli nielen zbrane, ktoré používa na poľovačke, ale aj tie vojenské, s ktorými „na Turečáku“ cvičí každý frekventant.
„Videl som prvý turnus tohto výcviku a chcel som si to vyskúšať aký je vojenský režim. Mám skúsenosti so zbraňami, pretože som aj poľovný hospodár v PZ Šulekovo. Mám rád streľbu, takže aj preto som si chcel vyskúšať vojenské zbrane,“ zhrnul.
Hovorí, že z civilného života mu chýbajú najviac najbližší. „Bol som rád, že sme sa konečne spojili, pretože je tu slabší signál. Mám doma aj psíky, bol som zvedavý aj na ne, ako to s nimi zvládajú,“ pokračoval.
Žiadna škola v prírode
Slávku, ktorá sa prihlásila na výcvik spolu so synom Davidom, inštruktori upozornili hneď v prvý deň, že by sa nemala príliš nahlas smiať. „Stále to zvládam veľmi ťažko, pretože smiech patrí k životu a ja sa smejem veľmi rada,“ priznala. Nemyslí si však, že by inštruktori boli prísni v negatívnom slova zmysle, uvedomuje si, že „je to ich práca“.
Na druhej strane očakávala, že výcvik bude náročnejší. „Dá sa povedať, že zatiaľ to zvládam celkom dobre,“ myslí si. „Páčia sa mi akčné veci. Stále sa tu niečo deje. Som veľmi spokojná,“ pokračovala. Na druhej strane priznáva, že niektoré časti výcviku ju prekvapili. „Je to úplne iný svet v akom žijem v realite,“ priznala.
David má na doterajší priebeh iný pohľad. „Čakal som to (výcvik, pozn. red.) ľahšie. Po prvom výcviku ľudia písali rôzne hejty v štýle, že je to ako škola v prírode. Je to ďaleko odlišné. Viac sa „namakáme“, keďže sa venujem hobby športu, viem to porovnať. Ani rozvičky nie sú vôbec ľahké. Nedávajú nám tu nič zadarmo,“ zhodnotil.
Najväčšiu skúsenosť, ktorú si každý podľa Dávida z Tureckého vrchu odnesie je lepšia organizácia času. „Človek tu zistí, že čas je veľmi drahocenný a veľmi dobre sa dá využiť každá minúta,“ podotkol. Rovnako to vníma aj jeho mama. „Za mňa je to určite disciplína, každá minúta je vzácna. Päť minút je tu iných ako v reálnom svete,“ dodala.
Bratia z kreatívneho priemyslu
Roman nie je na Tureckom vrchu po prvýkrát. Jeden turnus už absolvoval, ale z opačného brehu – ako dokumentarista. Kameru si síce vzal so sebou aj tentoraz, no na rozdiel od výcviku v júli je od začiatku v uniforme. „Videl som to, ale teraz sa na to pozerám z inej perspektívy. Máme na sebe výstroj a maskáče. Mali sme veľmi teplé počasie, ale tešil som sa na to. Mám rád dobrodružstvo,“ povedal. Očakáva, že po odchode bude mať každý z frekventantov väčšie sebavedomie v zvládaní krízových situácií.
Na výcvik sa prihlásili spolu s bratom Víťazoslavom. Víťo, ako mu hovoria kolegovia z čaty, je ako absolvent školy so zameraním na telesnú výchovu a šport na fyzickú aktivitu a režim zvyknutý. „Roky sme trénovali – ja karate a Roman zase hrával futbal. Športový režim, prísť niekam a „zamakať“, je za nás „oukej“. Pochodovanie, disciplína, dochvíľnosť na minútky, tak na to si trochu zvykáme. Nemám problém s presnosťou, ale tu sa bojuje o oddychový čas. Snažíme sa byť presní,“ poznamenal.
Obaja konštatujú, že je čo si z výcviku vziať aj do súkromného života. Víťo priznáva, že mal doteraz problém s autoritami. „Počúvam rád, ale ľudí, ktorí sú naozaj dobrí, vzdelaní, profesionáli,“ podotkol a vyzdvihol prístup inštruktorov a veliteľov.
„Všetko v pokoji vysvetľujú. Nemal by som takú trpezlivosť. Nič nevieme a oni nám to miliónkrát za sebou opakujú. Toto sa od nich učím, ako ľuďom podať ďalej informáciu so stoickým pokojom. Práca s ľuďmi je esenciálna do celého života pre nás všetkých,“ pokračoval.
„Teraz vidíme, ako funguje armáda. My v civile ich možno vidíme len na korbách, ako sa niekam presúvajú a nevieme, ako to funguje. Nezažil som povinnú vojenskú službu, tak to môžem vidieť zvnútra, aj keď len dva týždne. Vážim si ich o to viac, lebo je to ťažký život a extrémne zodpovedná úloha, najmä v tejto celospoločensky neistej dobe. Vidíme potrebu mať dobrú funkčnú armádu,“ dodal.