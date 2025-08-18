Penzión v Zázrivej zhorel do tla, škody sa rátajú v miliónoch. Polícia začala trestné stíhanie

„Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru a pracovník z požiarnotechnického a expertízneho ústavu,“ uviedla polícia s tým, že k zraneniam osôb nedošlo a ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Rýchlym zásahom hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru z penziónu a reštaurácie na okolité budovy.
Následkom požiaru podľa Hasičského a záchranného zboru vznikla majiteľovi oboch dreveníc priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na štyri milióny eur. Uchránené hodnoty presahujú šesť miliónov eur.Čítajte viac FOTO: Ostali len oči pre plač. Penzión a reštaurácia v Zázrivej ľahli popolom