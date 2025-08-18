Pravda Správy Domáce Penzión v Zázrivej zhorel do tla, škody sa rátajú v miliónoch. Polícia začala trestné stíhanie

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie týkajúce sa sobotného (16. 8.) požiaru penziónu a reštaurácie v obci Zázrivá vo veci zločinu poškodzovanie cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecné ohrozenie. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

18.08.2025 10:07
Požiar penziónu v Zázrivej
„Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru a pracovník z požiarnotechnického a expertízneho ústavu,“ uviedla polícia s tým, že k zraneniam osôb nedošlo a ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Rýchlym zásahom hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru z penziónu a reštaurácie na okolité budovy.

Následkom požiaru podľa Hasičského a záchranného zboru vznikla majiteľovi oboch dreveníc priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na štyri milióny eur. Uchránené hodnoty presahujú šesť miliónov eur.

