Bez svetla a dezorientovaní. Záchranári ratovali v Tatrách starší manželský pár z Holandska

Manželský pár nevedel záchranárom udať, kde sa nachádzajú, no nakoniec sa ich podarilo prostredníctvom Portálu HZS lokalizovať.
„Nachádzali sa na zelenom turisticky značenom chodníku medzi Mládkami a Malým Barancom. Keďže nemali so sebou svetlo a po absolvovaní dlhého pochodu už boli vyčerpaní, kontaktovali tiesňovú linku,“ uviedli z HZS.
Na pomoc im odišli záchranári HZS zo Západných Tatier. Turistov našli uzimených, vyčerpaných, ale schopných chôdze. „Po zateplení a doplnení energie ich sprevádzali k terénnemu vozidlu a zviezli k ich autu do Jánskej doliny," dodali horskí záchranári s tým, že odtiaľ už pokračovali samostatne.