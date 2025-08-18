Pravda Správy Domáce Bez svetla a dezorientovaní. Záchranári ratovali v Tatrách starší manželský pár z Holandska

Bez svetla a dezorientovaní. Záchranári ratovali v Tatrách starší manželský pár z Holandska

Horskí záchranári v nedeľu (17. 8.) krátko pred zotmením pomáhali v Západných Tatrách uviaznutej 60-ročnej holandskej turistke, ktorá sa spolu s 65-ročným manželom vybrala z ústia Račkovej doliny smerom na Baranec. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

18.08.2025 10:16
debata

Manželský pár nevedel záchranárom udať, kde sa nachádzajú, no nakoniec sa ich podarilo prostredníctvom Portálu HZS lokalizovať.

Na Gerlach vyliezol, dole už nemohol. Pre panický atak turistu zachraňoval vrtuľník
Video

„Nachádzali sa na zelenom turisticky značenom chodníku medzi Mládkami a Malým Barancom. Keďže nemali so sebou svetlo a po absolvovaní dlhého pochodu už boli vyčerpaní, kontaktovali tiesňovú linku,“ uviedli z HZS.

Na pomoc im odišli záchranári HZS zo Západných Tatier. Turistov našli uzimených, vyčerpaných, ale schopných chôdze. „Po zateplení a doplnení energie ich sprevádzali k terénnemu vozidlu a zviezli k ich autu do Jánskej doliny,“ dodali horskí záchranári s tým, že odtiaľ už pokračovali samostatne.

hzs vrtuľník Čítajte viac Záchranná akcia v Tatrách: turista prežil pád zo 100-metrovej výšky, ratoval ho vrtuľník
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #turisti #záchranári #Holandsko #Tatry