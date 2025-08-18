Pravda Správy Domáce Hormonálnu antikoncepciu užíva čoraz menej Sloveniek, v kurze je „tabletka po“

Hormonálnu antikoncepciu užíva každoročne menej žien. Kým v roku 2007 ju lekári predpisovali takmer 328-tisíc Slovenkám, v roku 2023 ich bolo už len 111-tisíc. Stúpa však záujem o núdzovú antikoncepciu. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

18.08.2025 10:23
„Podľa údajov NCZI užívalo na Slovensku v roku 2023 antikoncepciu 150 294 žien, z toho až 110 994 si zvolilo hormonálnu antikoncepciu a 35 758 žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Zvyšných 3 542 žien využívalo iný druh ochrany pred otehotnením,“ uvádza NCZI.

Pacientky dlhodobo užívajúce hormonálnu antikoncepciu boli najviac zastúpené v Nitrianskom kraji, ďalej v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.

Naopak, stúpa záujem o núdzovú antikoncepciu. Kým v roku 2020 bolo v lekárňach vydaných 38 458 balení týchto liekov, v roku 2024 to bolo už 58 603 balení, ide teda o nárast o vyše 50 percent. „Najväčšou výhodou ‚tabletky po‘ je jej dostupnosť. Keďže je voľnopredajná, ženy kvôli nej nemusia navštíviť gynekológa. Užíva sa po nechránenom pohlavnom styku alebo v prípade zlyhania inej antikoncepcie, preto sa jej hovorí aj urgentná antikoncepcia,“ vysvetlilo NCZI.

