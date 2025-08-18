Pravda Správy Domáce Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov v Španielsku. Využijú na to vrtuľník Black Hawk

Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov v Španielsku. Využijú na to vrtuľník Black Hawk. Nasadení s ním boli nedávno aj v Albánsku. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

18.08.2025 11:16
„ERCC (Centrum pre koordináciu núdzových udalostí so sídlom v Bruseli) oficiálne požiadalo Slovenskú republiku o nasadenie vrtuľníka Black Hawk, zaregistrovaného v mechanizme RescEU. Slovenská republika deklarovala pripravenosť vyslania vrtuľníka spolu s príslušníkmi HaZZ,“ uviedol zbor.

Predpokladaný prílet do Španielska je v utorok (19. 8.) krátko popoludní. Modul bude mať podľa hasičov základňu v meste Pinofranqueado.

