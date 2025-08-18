Únia miest a SK8 kritizujú Dankov návrh na zníženie krajov. Problém vidia inde

Ak chce vládna koalícia konsolidovať, mala by v prvom rade začať v štátnej správe. Odkazuje to Únia miest Slovenska (ÚMS) v súvislosti s návrhom SNS na redukciu počtu samosprávnych krajov. Opätovne apeluje na štát a politické strany, aby pokračovali v procese decentralizácie štátu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„ÚMS sa opakovane vyjadrila, že nebude podporovať nesystémové, ad hoc návrhy vládnucich politických strán, ktoré nie sú podložené odbornými analýzami, zvyšujú riziko ďalšej centralizácie a môžu prispieť k snahám o návrat autokracie,“ zdôraznila Piršelová.
Únia zároveň nesúhlasí s tvrdením, že štyri kraje rešpektujú históriu regiónov Slovenska. Podotýka, že sú okrem toho nevhodným riešením pre druhú úroveň územnej samosprávy. Rovnako tak odmieta prezentovanú úsporou verejných financií, ktoré by malo zníženie počtu vyšším územných celkov priniesť. Potrebu konsolidácie vidí ÚMS v prvom rade v štátnej správe. Ako príklad uvádza redukciu výdavkov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií, ale v rámci miestnej všeobecnej a špecializovanej štátnej správy.Čítajte viac Danko navrhol štyri kraje namiesto ôsmich, Fico hovorí áno. Znížite tak kvalitu života ľudí, odkazuje Lunter
Prezident ÚMS Richard Rybníček pripomenul, že kľúčovou podmienkou reformy verejnej správy je jasná vízia budúcnosti Slovenska. Z nej vyplynie aj štruktúra verejnej správy s jasnou deľbou právomocí zodpovednej za jej realizáciu. Za dôležitý považuje decentralizovaný spôsob spravovania štátu a presun právomocí a zodpovednosti bližšie k občanom.
„Roky vyzývame vládne koalície na diskusiu o zmene spravovania štátu a o pokračovaní reformy verejnej správy. Skutočná reforma sa však nezačne pri nepremyslených pokusoch a vyhláseniach,“ podčiarkol Rybníček.
SK8: Problém nie je počet krajov
Slovensko nemá problém s počtom samosprávnych krajov, ale s nedokončenou decentralizáciou verejnej správy. Ich počet nie je príčinou vysokých verejných výdavkov, ale skôr zámienkou na obídenie podstaty problému, ktorou je potreba zásadnej, koncepčnej reformy. Konštatuje to združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) na margo návrhu zníženia počtu krajov z dielne SNS, s ktorým nesúhlasí. Odhadovanú úsporu taktiež nepovažuje za reálnu.
„Územná samospráva nie je len mapa na papieri. Je to systém, ktorý má slúžiť ľuďom tam, kde žijú – v krajoch, mestách a obciach. Pre občana by redukcia krajov znamenala, že rozhodovacie centrá by sa ešte viac vzdialili, stratila by sa možnosť rýchlejšie riešiť problémy priamo v kraji a oslabila by sa regionálna identita,“ zdôrazňuje SK8.
Kvalitný systém sa podľa neho nebuduje kreslením nových hraníc, ale odstránením duplicít medzi štátom a samosprávou či posilnením finančnej autonómie regiónov. Rovnako tak zabezpečením, že rozhodnutia robia priamo volení zástupcovia, nie politicky nominovaní prednostovia okresných úradov, pod ktorých má podľa návrhu prejsť časť kompetencií samosprávnych krajov. Smerovanie k centralizmu nemá podľa združenia opodstatnenie. Pripomína, že posilňovanie moci centra na úkor územia je v rozpore s princípom subsidiarity i Európskou chartou miestnej samosprávy.
Odhadované úspory nie sú podľa združenia reálne. Argumentuje aj skúsenosti z iných krajín, kde podobné zmeny priniesli len minimálne reálne úspory, avšak zhoršili dostupnosť služieb a rozbili funkčné regionálne štruktúry.Čítajte viac Kaliňák: Niektoré obce sa vzdávajú samosprávnosti, štát musí reagovať
Úsporu verejných financií síce považuje za dôležitú, ale nie jedinú a hlavnú hodnotu reformy. „Významné úspory by bolo možné dosiahnuť aj zoštíhlením štátneho aparátu – na centrálnej úrovni aj lokálne,“ podotýka SK8. Spomína zrušenie okresných úradov a prerozdelenie ich kompetencií na samosprávne kraje, ktoré patria dlhodobo medzi najefektívnejšie úrovne verejnej správy z pohľadu hospodárenia.
Za znepokojujúce považuje združenie SK8 aj to, ak je takto závažný návrh predstavený bez akejkoľvek diskusie s krajmi, a to aj napriek existencii viacerých poradných orgánov vlády SR. Deklaruje pripravenosť rokovať o zmysluplnej reforme verejnej správy.
SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Premiér Robert Fico vyhlásil, že Smer je pripravený zahlasovať za návrh. Podotkol, že zníženie počtu vyšších územných celkov je jednou z ciest šetrenia zdrojov financií, ktorá by neohrozila fungovanie štátu. Debatovať o návrhu je pripravený podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka aj koaličný Hlas.