Koaličná rada bude pokračovať v stredu. Informácie budú až po úplnej dohode

„Koaličná rada dnes pokračovala v rokovaní o konsolidácii verejných financií, ktoré nám vláda Ľ. Ódora z PS v roku 2023 odovzdala v najhoršom stave v EÚ. Koaličná rada sa drží zásady, že konsolidácia by mala byť rovnocenne znášaná štátom, podnikateľským sektorom a občanmi. V tomto duchu dnes koaličná rada prijala ďalšie rozhodnutia a dohodla sa, že v rokovaniach bude pokračovať v stredu 20.8. o 17:00 hod. Koaličná rada sa zároveň dohodla, že o záveroch, pokiaľ ide o konsolidáciu, bude verejne informovať až vtedy, keď dosiahne úplnú dohodu,“ uviedol premiér Robert Fico na sociálnej sieti.
Premiér Robert Fico (Smer) ešte v piatok avizoval, že v pondelok by sa mohli rozprávať aj o situácii okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Pokračovať by mala aj debata o návrhu na zníženie počtu vyšších územných celkov. K návrhu SNS sa v pondelok pridala aj mimoparlamentná Strana vidieka, ktorej šéfuje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
V minulom týždni sa na koaličnej rade vládne strany dohodli na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Kompenzácie sa majú dotknúť 90 percent slovenských domácností. „Sme v štvrtine cesty," povedal Fico v piatok v súvislosti s rokovaniami o konsolidácii.
Hlas avizoval ďalšie rokovania, napríklad v otázke mimoriadneho zdaňovania bánk a výdavkov na obranu.
Šéf SNS Andrej Danko v pondelok zopakoval, že jeho strana navrhuje zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur.
Strana vidieka plánuje na pondelkovej koaličnej rade navrhnúť úplné zrušenie samosprávnych krajov. „Navrhneme zrušiť župy úplne. Vráťme sa k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur,“ uviedol v pondelkovom stanovisku Huliak.
Premiér ešte v piatok povedal, že Smer je pripravený zahlasovať za zníženie počtu VÚC. Ide podľa Fica o jednu z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu.