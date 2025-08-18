Pravda Správy Domáce V bratislavskej Petržalke našli muža s otvorenou ranou brucha

Zraneného muža, ktorého našli v jednom z bytov v bratislavskej Petržalke, previezli do nemocnice. Potvrdil to hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.

18.08.2025 20:12
„Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali 59-ročného muža s otvorenou ranou brucha do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch,“ spresnil.

Zásah na mieste a zisťovanie okolností prípadu potvrdila aj polícia. „Okolnosťami sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, ktorí vykonávajú potrebné úkony s cieľom jeho náležitého objasnenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.

O prípade informoval portál tvnoviny.sk, podľa jeho zdrojov mal mať muž viacero bodných zranení.

