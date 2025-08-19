Vysoké Tatry ukrývali nádheru: Horolezec objavil stý vodopád s rekordnou výškou, vyvoláva mnoho otázok

Vodopád sa neuvádza v žiadnej mape ani odbornej literatúre. Nachádza sa v nadmorskej výške 1939 metrov v horolezeckom teréne a jeho unikátnosť podľa Murára spočíva v tom, že vyteká priamo zo zeme ako prameň, pričom nad ním neexistuje žiadny povrchový tok. Podľa evidencie tatranských vodopádov, ktorú vedie Milan Lučanský, ide o stý evidovaný vodopád Vysokých Tatier.
Ak sa potvrdí nameraných 116 metrov, môže ísť o výrazne vyšší vodopád než doterajší najvyšší Kmeťov vodopád (odborné zdroje uvádzajú výšku približne 80 metrov). To by z tohto objavu robilo jednu z významnejších noviniek v geomorfologickom popise slovenských Tatier za posledné roky.
Veľká Studená dolina patrí medzi doliny so sústavou vodopádov a kaskád, ktoré tvorí najmä Studený potok a jeho prítoky. Mnohé z tatranských vodopádov ležia v ťažko dostupnom vysokohorskom teréne a nie všetky sú podrobne zmapované.
Odborníci a správa TANAPu zvyčajne vykonávajú presné terénne merania a následné zapracovanie údajov do topografických máp a databáz. Potvrdenie rozmerov a zaradenie do oficiálnych záznamov tak bude závisieť od následných odborných meraní a administratívnych krokov.Čítajte viac Toto miesto s krištáľovo tyrkysovou vodou patrí k ozdobám Slovenska. Sami sa presvedčte na vlastné oči
Objav, meranie aj popis vodopádu uskutočnil práve Murár, keď sa snažil nájsť líniu pri tvorbe novej horolezeckej cesty na Streleckú vežu, ktorú nazvali Ostrostrelecká. Vodopád pomenoval ako Nižný a Vyšný Strelecký vodopád.
„Názov odkazuje na lokalitu a prerušenie pádu vody jednou výraznou kaskádou. Vodopád sa stal dejiskom novej horolezeckej línie s názvom Žriedlo. Cesta na vrchol Streleckej veže – 2130 metrov nad morom, ktorú som vytvoril spolu so skupinou horolezeckých nadšencov, má spolu 12 lanových dĺžok s obťažnosťou IV. stupňa UIAA (Medzinárodná horolezecká asociácia). Zaujímavosťou je, že v ‚ôsmej‘ dĺžke sa lezec môže napiť priamo z prameňa vodopádu,“ vysvetlil Murár.
Chemickú analýzu, ktorá potvrdila, že voda z vodopádu je pitná, urobila Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť.
Ideálnym východiskovým bodom na túru k vodopádu je horská ubytovňa Hrebienok, ktorá spolu s horským strediskom Vysoké Tatry finančne podporila realizáciu tejto zaistenej cesty. Murár dodal, že vodopád je vidieť z turistickej trasy smerom na Zbojnícku chatu od Vareškového plesa, je však potrebné sa pozorne dívať.
Nová línia Žriedlo je 22. cestou projektu Malý horolezecký manifest Ta33, ktorého cieľom je bezplatné sprístupňovanie tatranského horolezectva širokej komunite lezcov. Projekt sa začal v roku 2014 cestou Jubilejná na Velický zub pri príležitosti 15. výročia horolezeckej školy Muraria.
Dôraz sa kladie na bezpečnosť, rešpekt k prírode a zdieľanie poznatkov bez komerčných a iných bariér. Financovaný je darmi sympatizantov a realizovaný s podporou dobrovoľníkov. Spolu s cestou Žriedlo tím Murarie otvára päť ďalších nových horolezeckých ciest.
Správu o objavené stého tatranského vodopádu treba vnímať aj v kontexte ochrany prírody: Vysoké Tatry sú súčasťou Tatranského národného parku a pohyb mimo značených turistických chodníkov je regulovaný. Náročné terénne prístupy k novoodhaleným lokalitám by mali prebiehať v súlade s pravidlami ochrany prírody a bezpečnosti, často so sprievodom odborníka.
Objav nového vodopádu môže pritiahnuť pozornosť nielen turistov a horolezcov, ale aj geológov a hydrológov.