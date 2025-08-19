Pravda Správy Domáce Lúpež na v Spišskom Podhradí. Zlodej ukradol 20-tisíc vajec, zobral si aj europalety

Polícia vyšetruje krádež tisícok vajec v Spišskom Podhradí. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v období od piatka (15. 8.) do pondelka (18. 8.) v jednej z miestnych firiem.

„Doposiaľ neznámy páchateľ vstúpil na pozemok, vylomil zámok na vstupnej bráne do objektu a prehľadal haly. Z jednej z nich odcudzil 20 200 vajec, ako aj dve europalety. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na takmer 4 500 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Spišské Podhradie v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.

