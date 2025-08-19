Lúpež na v Spišskom Podhradí. Zlodej ukradol 20-tisíc vajec, zobral si aj europalety

„Doposiaľ neznámy páchateľ vstúpil na pozemok, vylomil zámok na vstupnej bráne do objektu a prehľadal haly. Z jednej z nich odcudzil 20 200 vajec, ako aj dve europalety. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na takmer 4 500 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Spišské Podhradie v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.Čítajte viac Mimoriadny úlovok colníkov: Finančná správa zabavila kontraband nelegálnych e-cigariet. Zabránila miliónovému daňovému úniku