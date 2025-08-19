Pravda Správy Domáce Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu Syseľ naspäť na trestný súd. Pôvodný rozsudok je zrušený

Najvyšší súd vrátil kauzu mediálne známu ako Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch, Špecializovanému trestnému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Pôvodný rozsudok, ktorým trestný súd odsúdil trojicu obžalovaných na podmienečné tresty odňatia slobody, je zrušený.

19.08.2025 13:46
Kauza Syseľ Foto: ,
Obžalovaní v kauze Syseľ podnikateľ Marián S. (vľavo) a bývalý sudca Okresného súdu Vranov nad Topľou Miroslav N. (vpravo) sedia na hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 28. novembra 2023.
„Napadnutý rozsudok je nesprávny a má chyby najmä pre jeho nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení a aj preto, že sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie,“ zdôvodnil utorkové rozhodnutie predseda senátu Najvyššieho súdu.

Fico: Pochybujem o nestrannosti súdu. Bödör je politický väzeň (Archívne video)
Obžaloba sa týka troch skutkov. Exposlanec parlamentu Alexej I. mal podľa obžaloby na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby pomohol vybaviť vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15-tisíc eur, a potom ďalších 5-tisíc eur.

Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet syna obžalovaného podnikateľa Mariána S. Podnikateľ čelí tiež obžalobe za to, že mal prevziať úplatky za zabezpečenie miernejších trestov v dvoch ďalších prípadoch. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.

