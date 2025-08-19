Fico a Pellegrini vítajú snahy USA o mier. Prezident zdôrazňuje diplomaciu, premiér územné zmeny

Slovenský premiér Robert Fico po utorkovej videokonferencii lídrov členských štátov EÚ ocenil iniciatívu Bieleho domu, no zároveň jasne pomenoval podľa neho nevyhnutné predpoklady ukončenia konfliktu. Prvým je vylúčenie možnosti vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, čo Fico považuje za kľúčovú bezpečnostnú záruku pre Rusko. „Túto pozíciu som zastával od začiatku vojny,“ zdôraznil predseda vlády. Druhým predpokladom je otvorená diskusia o územných zmenách, ktoré by podľa neho museli byť súčasťou akejkoľvek mierovej dohody.
Fico dodal, že ak sa podarí na týchto dvoch pilieroch vybudovať prímerie, pôjde o „obrovský osobný úspech“ prezidenta Trumpa. „Žiaľ, museli sme čakať na amerického prezidenta, aby ukázal Európe cestu k mieru,“ kriticky poznamenal.Čítajte viac Ukrajinská expertka: Zelenskyj Trumpovi vysvetľoval, že Rusko nie je také silné
Zároveň však premiér upozornil, že proces prináša aj sporné otázky. Najostrejšie reagoval na návrh, podľa ktorého by Ukrajina mala v rámci bezpečnostných záruk nakúpiť americké zbrane v hodnote 100 miliárd eur, pričom náklady by mala niesť Európska únia. „Toto nie je nič iné ako nepodarený žart,“ odkázal Fico a zdôraznil, že Slovensko takýto plán nemôže podporiť. Kritický je aj k ďalším sankciám proti Rusku, ak sa vyjednávania neskončia podľa očakávaní.
Naopak, prezident Peter Pellegrini vo svojom vyhlásení zdôraznil najmä pozitívny rozmer washingtonských rokovaní. „Priniesli veľkú nádej, že po triapolročnej tragickej vojne sa podarí dosiahnuť prelom v diplomatických rokovaniach,“ uviedol na sociálnej sieti. Podľa hlavy štátu je kľúčové, že sa črtá jasná dohoda o poskytnutí bezpečnostných garancií zo strany USA a tzv. koalície ochotných. „Tento aspekt je nevyhnutný na dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru,“ dodal.
Prezident považuje za zásadné aj priame rokovania medzi Kyjevom a Moskvou o budúcich vzťahoch. „Verím, že pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa podarí dosiahnuť prelom aj v tejto najdôležitejšej otázke. Len takto je možné zastaviť nezmyselné zabíjanie,“ zdôraznil Pellegrini.
Na rokovaniach vo Washingtone sa okrem Trumpa zúčastnili aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia. Diskutovalo sa o bezpečnostných zárukách a o príprave priameho stretnutia medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trump zároveň navrhol, aby sa po ich rokovaniach uskutočnilo aj trilaterálne stretnutie v prítomnosti šéfa Bieleho domu. Rusko však účasť zatiaľ nepotvrdilo.Čítajte viac Európa skrotila „bláznivého kráľa“. Médiá píšu o prekvapivom úspechu vo Washingtone