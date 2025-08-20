Slovensko čakajú intenzívne búrky a prudké ochladenie. V dolinách môžu teploty padnúť k nule

„Už v stredu sa nad západným Stredomorím začne prehlbovať tlaková níž, ktorá sa bude v priebehu štvrtka presúvať nad Balkán a v piatok ďalej na severovýchod. S ňou spojená frontálna vlna prinesie do našej oblasti vo veľmi vlhkom juhozápadnom prúdení početné prehánky, dážď, lokálne búrky – aj s výdatnými lejakmi,“ priblížil SHMÚ.
Dodal, že so zrážkami treba počítať už v noci na štvrtok, no viac ich bude najmä v priebehu štvrtka, noci na piatok (22. 8.) a počas piatkového dopoludnia. „Keďže zrážky budú z veľkej časti tzv. konvektívne (prehánky a búrky), predpovede v jednotlivých modeloch sú v rámci nášho územia veľmi rozdielne. Tieto výstupy interpretujeme tak, že na celom území je zvýšená pravdepodobnosť výskytu intenzívnych búrok, no na druhej strane určite sa nevyskytnú všade,“ vysvetlili odborníci.
Konštatovali, že po tejto zrážkovej epizóde sa poveternostná situácia opäť výrazne zmení. „Od piatka bude do našej oblasti prúdiť od severozápadu až severu chladný a suchý vzduch, v ktorom sa teplota výrazne zníži. Denné teplotné maximá budú aj v najteplejších lokalitách len niekoľko stupňov nad 20 stupňov Celzia,“ spresnili s tým, že nočné minimá budú klesať aj pod desať stupňov Celzia, v dolinách len nula až dva stupne Celzia aj menej. Vyskytnúť sa preto môže aj prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách.Čítajte viac Európu prikryje pekelná pokrievka: tropické dni sa vracajú, teploty presiahnu 40 °C