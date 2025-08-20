Šaško študuje analýzu SAV o vakcínach proti covidu. Správu predloží vláde i verejnosti

„Teraz sa so správou oboznamujem ja a moji kolegovia. Predpokladám, že na najbližšiu vládu bude riadne predložená. Úlohu predložiť túto správu mi zadala vláda,“ vyhlásil. Avizoval, že potom, ako výsledky predstaví vládnym predstaviteľom, bude o nich informovať aj verejnosť.
Analýza za 350-tisíc eur
Šaško v apríli na základe poverenia vlády požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti covidu. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350-tisíc eur.
Slovenská akadémia vied analýzu dokončila koncom júla. Zároveň vyjadrila pripravenosť informovať verejnosť o výsledkoch, len čo ministerstvo zdravotníctva ako zadávateľ stanoví termín, potvrdila hovorkyňa SAV Monika Tináková.
„Slovenská akadémia vied splnila zadanie ministerstva zdravotníctva a analýza je k dátumu 31. júla 2025 hotová. Sme pripravení verejnosť o výsledkoch informovať, len čo zadávateľ stanoví termín," uviedla Tináková v stanovisku.
