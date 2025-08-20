Pravda Správy Domáce Obvinený muž, ktorý zneužil európske peniaze, uzavrel dohodu o vine a treste

Obvinený muž, ktorý zneužil európske peniaze, uzavrel dohodu o vine a treste

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne uzatvoril dohodu o vine treste s obvineným M.S. pre prečin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie s výškou škody 5 600 eur z rozpočtu Európskej únie.

20.08.2025 10:40
Ako ďalej informoval hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý, návrh na schválenie dohody bol už podaný na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

„Obvinený uzatvoril s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza dohodu o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorenú v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance” s výškou príspevku 5 600 eur, v predmete podnikania Tesárstvo, pričom príspevok nepoužil v súlade s dohodou a predloženým podnikateľským zámerom na určený účel, ale na osobné potreby," uviedol Sipavý.

Doplnil, že Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza tak dotyčný spôsobil škodu v celkovej výške 5 600 eur, rovnajúcu sa 100-percentnej výške finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Európskej únie, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu.

