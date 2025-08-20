Vláda odvolala splnomocnenca Špačeka. Ten nešetril kritikou, podal si hlavne Blanárov rezort

Vysvetlila, že v konaní neplánuje pokračovať. Hovorila o neopodstatnenosti. Upozornila pri tom na to, že vládny kabinet v roku 1998 požiadal o dodatočný rozsudok v konaní, keďže Maďarsko vtedy nechcelo implementovať ten zo septembra 1997, no v roku 2017 požiadal o späťvzatie žiadosti a ukončenie konania.Čítajte viac Výbor o Gabčíkove ani o Šuranoch nerokoval. Maďarsko bude dostavať elektrinu zadarmo, tvrdí opozícia. Klamstvá, reaguje Taraba
„Meritórne právne otázky boli vyriešené v rozsudku z 25. septembra 1997. Žiadosť SR z roku 1998 o vydanie dodatočného rozsudku je neaktuálna, prekonaná a stratila svoje opodstatnenie, keď SR v roku 2017 žiadala o ukončenie konania, s čím maďarská strana súhlasila, pričom strany sporu odvtedy neurobili vo veci žiadny úkon,“ skonštatovala. Ďalšiu osobu na post nevymenovala.
Špaček reagoval
Špaček v reakcii vyjadril súhlas s argumentom vlády, že konanie pred súdom je už ukončené bez aktivít vo vzťahu k Medzinárodnému súdnemu dvoru, no upozornil na ďalšie právomoci vyplývajúce zo štatútu splnomocnenca.
„Ten bol automaticky aj členom vládnej delegácie rokujúcej s Maďarskom o vykonaní rozsudku v kauze Gabčíkovo – Nagymaros. A dnes vôbec nie je zrejmé, ako bude v týchto rokovaniach zabezpečená medzinárodnoprávna odborná kontinuita, keďže súčasná vláda v rokovaniach s Maďarskom uprednostňuje namiesto dlhoročnej odbornej expertízy externé služby svojich spriaznených advokátov bez akýchkoľvek medzinárodnoprávnych skúseností,“ poznamenal.
Svoje odvolanie preto označil za ďalší prejav degradácie odborných kapacít v štátnych inštitúciách. „Osobitne v oblasti medzinárodného práva na rezorte diplomacie, kde medzinárodné právo existuje už len vo floskulách tlačových správ," skonštatoval. Deklaroval, že post splnomocnenca vykonával striktne v záujme Slovenska, apoliticky, odborne a bez nároku na akúkoľvek odmenu.