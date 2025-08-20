Pravda Správy Domáce Vláda schválila kódex správania sa osôb vo vysokých funkciách. Zverejnia ho v septembri

Vláda schválila kódex správania sa osôb vo vysokých funkciách. Zverejnia ho v septembri

Štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť, upravuje kódex, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda.

20.08.2025 11:07
Cieľom kódexu je rozšírenie zásad integrity vo verejnej správe určených pre osoby vo vysokých výkonných funkciách, ako sú členovia vlády, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátni tajomníci i generálni tajomníci služobných úradov.

„Kódex obsahuje zásady, respektíve štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť. Kódex má povahu soft-law a má deklaratórny charakter. Neustanovuje nové právne povinnosti a jeho prípadné porušenie nespôsobuje právne následky,“ vysvetlil v predkladacej správe vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra, ktorý návrh kódexu na rokovanie kabinetu predložil.

Doplnil, že kódex nadväzuje na existujúci právny rámec verejnej integrity, najmä na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon o štátnej službe, Etický kódex štátneho zamestnanca a Zásady integrity vo verejnej správe.

Úrad vlády má kódex zverejniť na svojom webe do 24. septembra.

