Vysoké školy čakajú veľké zmeny. Nový zákon sa dotkne študentov aj učiteľov

Žiadateľovi sa má umožniť uznať kredity získané nielen absolvovaním predmetov na iných VŠ alebo opätovným zápisom do študijného programu, ale aj prostredníctvom iných vzdelávacích foriem, ako sú časti vyššieho odborného vzdelávania, krátke študijné programy, mikroosvedčenia alebo neformálne a informálne vzdelávanie.
„Tým sa rozširujú možnosti uznávania relevantných vedomostí a zručností, čo zodpovedá moderným trendom celoživotného učenia sa a dosahovaniu potrebných vzdelávacích výstupov,“ doplnil rezort. Zároveň sa zavádzajú jasné limity pre maximálny počet kreditov, ktoré je možné z týchto alternatívnych foriem vzdelávania uznať.Čítajte viac Časť balíčka školských zákonov prerokuje vláda opätovne. Fico s nimi súhlasí
Pri voľbe absolvovania záverečnej stáže namiesto záverečnej práce má byť VŠ povinná jasne definovať náležitosti a požiadavky tak, aby táto aktivita umožnila študentovi preukázať schopnosť aplikovať získané vedomosti, zručnosti a kompetencie v pracovnom prostredí. „Tento prístup posilňuje prepojenie akademického vzdelávania s potrebami trhu práce a zároveň podporuje rozvoj praktických kompetencií nevyhnutných na výkon povolania,“ zdôraznil rezort.
Pre vysokoškolských učiteľov sa majú zaviesť opatrenia s cieľom zvýšenia atraktivity tejto profesie. Ide o uzatvorenie zmluvy po deviatich rokoch na funkčnom mieste vysokoškolského učiteľa až do dosiahnutia 70 rokov veku a úprava tvorivého voľna, tzv. sabatikalu, raz za sedem rokov na šesť mesiacov s možnosťou venovať sa vedeckej alebo umeleckej práci či zvyšovaniu svojej kvalifikácie.Čítajte viac Lesk a bieda školstva. Učitelia v Bratislave nevyžijú z platov, brigády má každý tretí. Nízke kompenzácie nemajú efekt
S cieľom debyrokratizácie sa má znížiť počet obligatórne predpísaných vzorov dokumentov a ich formálnych náležitostí, zavádzajú sa elektronické nástroje na doručovanie rozhodnutí a posilňuje sa postavenie jednotnej elektronickej prihlášky. Zdôraznenie elektronizácie je premietnuté aj v možnosti elektronických volieb do akademických senátov a vydávania elektronických dokladov o štúdiu.
Nový zákon má vytvoriť podmienky aj na poskytovanie krátkych študijných programov. Na zvýšenie úrovne vedomostí, zručností a kompetencií študentov študijných programov tretieho stupňa sa zavádzajú povinné doktorandské školy zamerané na akademické, pedagogické a vedeckovýskumné kompetencie, povinné praktické vyučovanie v profesijných, učiteľských a zdravotníckych odboroch, definovanie inštitútu fakultných škôl a zapojenie odborníkov z praxe do výučby prostredníctvom funkčného miesta profesijného lektora. Podporuje sa zodpovedné a transparentné využívanie umelej inteligencie ako nástroja vo vzdelávaní a v tvorivej činnosti, pričom študenti budú povinní uvádzať jej použitie.
V oblasti bezpečnosti a podpory študentov sa má posilniť ochrana akademickej pôdy, výslovne sa zakotvuje možnosť vylúčiť študenta zo štúdia v prípade ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti a iných závažných porušení disciplinárneho poriadku. Podporuje sa združovanie študentov a aktívna činnosť študentov sa zohľadňuje napríklad pri prideľovaní internátov alebo kreditov.
VŠ budú povinné poskytovať poradenské a podporné služby pre študentov a zamestnancov, pričom sa zavádza systém mentoringu a tútorstva („buddy systém“) na uľahčenie integrácie nových študentov do vysokoškolského prostredia.
Dôjsť má aj k zmene v spôsobe obsadzovania členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Nominácie sa majú nahradiť výberovým konaním, rovnako ako je to v súčasnosti v prípade predsedu výkonnej rady. Členmi výkonnej rady majú byť v súlade s odporúčaniami Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR) dvaja študenti.Čítajte viac Čísla sú alarmujúce. Žiaci vymeškajú aj 356 hodín ročne, Drucker mení systém ospravedlňovania Čítajte viac Drucker avizuje vyššie platy: Rok 2025 bude v školstve rokom pravdy