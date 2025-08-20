Zrušenie žúp nie je podľa Rašiho a Kaliňáka dobrý nápad. Slovensko by prišlo o eurofondy, varujú

Reagovali tak na intenzívne diskusie o konsolidácii verejných financií, v rámci ktorých sa hovorilo aj možnosti konsolidácie formou zníženia počtu vyšších územných celkov (VÚC). Tento krok by podľa Rašiho a M. Kaliňáka síce mohol prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií a potenciálne znížiť administratívne náklady, no upozornili, že je potrebné sa na to pozerať komplexnejšie a nerobiť unáhlené rozhodnutia.
Prípadné zmeny v systéme VÚC by podla nich mohli mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a v neposlednom rade aj na čerpanie prostriedkov EÚ. „Racionalizácii sa nebránime, pokiaľ prebehne konštruktívna diskusia, dôkladné zváženie všetkých možných dopadov, tak aby tento proces nebol realizovaný unáhlene či bez systémového prístupu,“ povedal Raši.Čítajte viac Bude sa prekresľovať mapa Slovenska? Danko: okrešeme počty úradov a ušetríme pol miliardy eur
Podľa M. Kaliňáka je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že reforma samosprávnych krajov musí byť precízne pripravená, a to v diskusii s územnými partnermi, a že môže byť platná až od roku 2030. „Keďže tieto zmeny by boli úzko prepojené aj s čerpaním eurofondov VÚC, odporúčame ich realizovať až v nadchádzajúcom programovom období, a to po roku 2027, čím sa zabezpečí kontinuita a minimalizuje sa riziko straty európskych zdrojov,“ doplnil M. Kaliňák.
Diskusia o územnej zmene musí podľa predsedu parlamentu a štátneho tajomníka prebiehať už dnes, aby sa stihol nastaviť systém tak, aby bol reflektovaný pri tvorbe novej dohody s EÚ týkajúcej sa eurofondov. Podotkli, že EÚ kladie dôraz na efektívne financovanie regiónov, čím sa posilňuje regionálny rozvoj a zvyšuje sa efektivita čerpania eurofondov.
„Je nevyhnutné, aby sme boli spoľahlivým a predvídateľným partnerom pre Európsku komisiu, pretože ak by zmena v počte žúp nastala bez dôkladnej prípravy a dohody, hrozilo by riziko nečerpania eurofondov. Nový model by si vyžadoval otvorenie a zmenu už existujúcich dohôd s EÚ, čo je časovo náročný a komplikovaný proces a môže vyvolať chaos a neefektívne využívanie dostupných zdrojov," vysvetlili.Čítajte viac Danko navrhol štyri kraje namiesto ôsmich, Fico hovorí áno. Znížite tak kvalitu života ľudí, odkazuje Lunter
Súčasne upozornili, že zníženie počtu žúp musí byť aj súčasťou reformy verejnej správy a modernizácie samospráv. K reforme sa na jeseň majú vyjadriť a priniesť svoje návrhy aj Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a SK8. Reforma musí podľa Rašiho a M. Kaliňáka reflektovať súčasné potreby a výzvy, s dôrazom na systémové nastavenie, ktoré umožní nielen konsolidáciu, ale aj zachovanie alebo zvýšenie schopnosti samospráv efektívne čerpať eurofondy a poskytovať kvalitné služby občanom.
„Diskusia by sa preto nemala sústrediť len na zmenu počtu a mapu samosprávnych krajov, ale aj na ich obsah a kompetencie. Cieľom by malo byť vytvoriť taký systém, ktorý bude nielen efektívny z hľadiska čerpania financií či už verejných alebo európskych, ale najmä prospešný pre občanov, zohľadňujúci ich potreby a podporujúci regionálny rozvoj,“ uzavrel Raši.Čítajte viac Únia miest a SK8 kritizujú Dankov návrh na zníženie krajov. Problém vidia inde
SNS navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur, a to vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Zároveň by podľa národniarov priniesla efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presunu časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.
„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari. Predseda Strany Vidieka Rudolf Huliak na margo návrhu SNS uviedol, že navrhnú úplne zrušiť župy. „Vráťme k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur,“ uviedol Huliak, ktorý považuje samosprávne kraje v tejto podobe za zbytočný stupeň samosprávy. „Uvedomujeme si, že s tým bude súvisieť i hlbšia reforma štátnej správy a samosprávy," doplnil Huliak.