Recidivista z Málinca týral ponyho, vyhladoval ho takmer na smrť. Kôň zostane doživotne poznačený

Viackrát súdne trestaný 72-ročný muž J. F. z obce Málinec v okrese Poltár skončil za týranie koňa vo väzbe.

20.08.2025 14:17
Polícia na sociálnej sieti zverejnila fotografiu týraného koňa, na ktorom vidieť stopy podvýživy
Enviropolícia voči nemu vzniesla obvinenie za spáchanie prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov, uviedol Peter Habara z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

Ako uviedol, muž zanedbal potrebnú starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví. „Kôň, ktorý bol priviazaný o strom, bez prístupu ku krmivu a vode, bol v zlom výživovom stave, pričom bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytá a stopy po staršej zlomenine,“ priblížil Habara.

Zároveň dodal, že páchateľ bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode pre dôvodnú obavu, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. „Osoba bola už v minulosti 16-krát súdne trestaná a momentálne je v podmienke,“ doplnil Habara s tým, že sudca muža následne umiestnil do väzby.

Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti. V komentároch pod jej statusom viacerí ľudia špekulovali, že muž, ktorý týral ponyho, môže byť mediálne známa osoba. Niektoré komentáre spájali jeho údaje (iniciály, vek, a obec) s farmárom, ktorý sa objavil v televíznej reality šou Farmár hľadá ženu.

Ako upozornil Nový čas, ľudia v minulosti poukazovali na problémy s chovom zvierat na jeho statku. Podľa medializovaných informácií polícia v roku 2017 zasahovala na jeho statku, kde boli zistené nevyhovujúce podmienky pre zvieratá. Niektorí obyvatelia obce dokonca spísali petíciu proti týmto podmienkam.

Aktuálny starosta obce Igor Lacko sa k prípadu odmietol vyjadriť. Nie je zatiaľ potvrdené, či osoba spomínaná v komentároch má s aktuálnym prípadom priamu súvislosť.

