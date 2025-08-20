Recidivista z Málinca týral ponyho, vyhladoval ho takmer na smrť. Kôň zostane doživotne poznačený

Enviropolícia voči nemu vzniesla obvinenie za spáchanie prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov, uviedol Peter Habara z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Ako uviedol, muž zanedbal potrebnú starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví. „Kôň, ktorý bol priviazaný o strom, bez prístupu ku krmivu a vode, bol v zlom výživovom stave, pričom bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytá a stopy po staršej zlomenine,“ priblížil Habara.
Zároveň dodal, že páchateľ bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode pre dôvodnú obavu, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti. „Osoba bola už v minulosti 16-krát súdne trestaná a momentálne je v podmienke,“ doplnil Habara s tým, že sudca muža následne umiestnil do väzby.Čítajte viac Opakovane týral šteniatko, mužovi z Dunajskej Stredy hrozí až päťročný trest
Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti. V komentároch pod jej statusom viacerí ľudia špekulovali, že muž, ktorý týral ponyho, môže byť mediálne známa osoba. Niektoré komentáre spájali jeho údaje (iniciály, vek, a obec) s farmárom, ktorý sa objavil v televíznej reality šou Farmár hľadá ženu.
Ako upozornil Nový čas, ľudia v minulosti poukazovali na problémy s chovom zvierat na jeho statku. Podľa medializovaných informácií polícia v roku 2017 zasahovala na jeho statku, kde boli zistené nevyhovujúce podmienky pre zvieratá. Niektorí obyvatelia obce dokonca spísali petíciu proti týmto podmienkam.
Aktuálny starosta obce Igor Lacko sa k prípadu odmietol vyjadriť. Nie je zatiaľ potvrdené, či osoba spomínaná v komentároch má s aktuálnym prípadom priamu súvislosť.