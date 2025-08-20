Časť balíčka školských zákonov prerokuje vláda opätovne. Fico s nimi súhlasí

Zmeny by následne mali byť predstavené v detailoch. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) po stredajšom rokovaní vlády. Premiér Robert Fico (Smer) sa podľa ministra vyjadril, že plne podporuje všetky tieto tri návrhy zákonov. Drucker však s diskusiou súhlasí.
Vládny kabinet prerokoval a schválil viacero predpisov z predloženého balíčka školských zákonov, ktorý zahŕňal zákon o odborných a pedagogických zamestnancoch, zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, zákon o podpore práce s mládežou, a tiež školský zákon.
Rovnako v ňom bol návrh vysokoškolského zákona, zákona o financovaní škôl a školských zariadení a návrh zákona o školskej správe. Novely zákonov o odborných a pedagogických zamestnancoch, o odbornom vzdelávaní a príprave a o podpore práce s mládežou vláda schválila, rovnako ako vysokoškolský zákon.Čítajte viac Vysoké školy čakajú veľké zmeny. Nový zákon sa dotkne študentov aj učiteľov
Rokovanie ale bolo prerušené pri novele školského zákona, zákone o financovaní škôl a školských zariadení, a tiež v prípade zákona o školskej správe. Tieto tri návrhy by mali ministri podľa Druckera prerokovať o niekoľko dní neskôr.
„Bola veľká, široká debata o mnohých veciach, ktoré rezonujú," skonštatoval šéf rezortu školstva. V tomto smere spomenul napríklad znižovanie veku detí pre povinné predprimárne vzdelávanie. Zdôraznil, že nejde o zavedenie povinnej škôlky, rodičia dieťa môžu vzdelávať doma, ak majú dosiahnutý predpísaný stupeň vzdelania.
Poznamenal tiež, že s koaličnými partnermi budú viesť diskusiu aj o dvoch nových zákonoch, pri ktorých dnes bolo rokovanie prerušené, a to o zákone o financovaní škôl a školských zariadení, a tiež o návrhu zákona o školskej správe.
„Mohli sme to dnes schváliť, ale myslím si, že je fér, aby sme podebatovali vo vnútri. Pán predseda vlády sa vyjadril, že plne podporuje všetky tri návrhy," uviedol Drucker, spomenul tiež, že návrhy podporili aj sociálni partneri či legislatívna rada vlády.
„Nie som, ani hluchý, ani slepý, ani arogantný, aby som nepočúval a nediskutoval. Sú to zákony v prospech Slovenska, v prospech detí, ktoré majú vytvoriť pravidlá," prízvukoval Drucker. Zdôraznil, že predmetný balíček nie je žiadna legislatívna smršť, ale je ucelený a prepojený.
„Zákony boli predložené, rokovanie bolo prerušené po debate a po diskusii aj mňa s pánom premiérom. Prišlo nejaké avízo, že niektorí poslanci by si to chceli ešte prekonzultovať," uviedol Drucker. Opakovane zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer) návrhom vyjadril podporu. Drucker tiež zdôraznil, že je naklonený diskusii, podľa jeho názoru ide o tak závažné zmeny v školskej legislatíve, že potrebujú širokú politickú aj spoločenskú zhodu. Uviedol, že diskusiu inicioval jeden z koaličných partnerov.
V rámci vyjadrenia tiež minister vyzdvihol schválené novely aj vysokoškolský zákon.Čítajte viac Ficova vláda chce rozdeliť deti na dve kategórie, tvrdí KDH. Druckerov rezort to odmieta