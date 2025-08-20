Nové detaily ružinovskej tragédie. Podľa svedkov mala matka sedieť v bare, otec volal o pomoc

Požiar na Hrachovej ulici nahlásili krátko pred 13.00 h. Na mieste zasahovalo 25 hasičov s deviatimi kusmi techniky, pomáhali im aj dobrovoľní hasiči z Ružinova.
Záchranári sa po príchode na miesto snažili oživovať dve maloleté deti, no ich životy sa už nepodarilo zachrániť. Ošetrovali aj dve dospelé osoby. „Po uhasení požiaru bytu boli vo vnútorných priestoroch nájdené dve maloleté osoby. Napriek snahe záchranárov skončila resuscitácia neúspešne, na mieste bol konštatovaný exitus,“ uviedla bratislavská polícia na sociálnej sieti.
Polícia na mieste obmedzila na osobnej slobode ženu. „Vec si prevzali policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Akonáhle to situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ doplnila polícia v statuse na sociálnej sieti.
Podľa informácií televízie Markíza deti nemali zomrieť na následky požiaru. O život ich mala pripraviť vlastná matka, ktorá sa údajne policajtom k činu priznala. Deti vo veku dva a päť rokov vraj najskôr utopila vo vani a potom podpálila byt.
Otec detí sa podľa televízie JOJ mal v čase udalosti snažiť dostať do bytu a kričať o pomoc. Hasiči mali po vykopnutí dverí nájsť obe deti v kúpeľni vo vani bez známok života.
Susedia pre televíziu Markíza uviedli, že obaja rodičia boli nepočujúci. Dodali tiež, že matka sa v čase požiaru údajne nenachádzala doma, ale sedela v bare pod bytovkou.
„Je to otrasné. Nedokážem pochopiť, čo ju k tomu viedlo. Nikdy som od nich nepočul hádky, no deti bolo často počuť kričať. Rodičia boli nepočujúci, preto som si myslel, že deti sa tak správajú aj kvôli tomu,“ opísal sused situáciu pre spravodajský portál Markízy.
Na následky tragického prípadu reagovala aj mestská časť Ružinov. „Dva byty, zhorený a priamo nad ním, sú neobývateľné. V šiestich ďalších statik odporučil sa niekoľko dní nezdržiavať. Jednej osobe spolu s hlavným mestom poskytujeme náhradné ubytovanie,“ uviedol starosta Martin Chren na sociálnej sieti.
Podľa jeho slov sa na mieste situáciou niekoľko hodín zaoberali hasiči, polícia aj zástupcovia miestneho úradu v rámci krízového riadenia. Starosta poďakoval všetkým záchranným zložkám a obyvateľom i pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť. Zároveň dodal, že mestský úrad je pripravený poskytnúť ďalšiu pomoc.