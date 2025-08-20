Pravda Správy Domáce Prokurátor navrhol uznať vysokoškolského učiteľa za vinného z popierania holokaustu

Prokurátor navrhol pre vysokoškolského pedagóga Jána D., ktorý čelí obžalobe z popierania holokaustu, trojročný podmienečný trest väzenia so skúšobnou dobou na dva roky. Takisto navrhol aj trest prepadnutia veci. Obžalovaný žiada spod obžaloby oslobodiť. Tvrdí, že sa svojim konaním nedopustil trestného činu. Hlavné pojednávanie má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať v utorok (26. 8.).

Múzeum holokaustu v Seredi.
Vysokoškolský pedagóg Ján D. čelí obžalobe z výroby a rozširovania extrémistického materiálu, ako aj popierania a schvaľovania holokaustu.

Pedagóg zaslal v roku 2019 otvorený list vedúcemu Múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. V liste obžalovaný napríklad tvrdil, že „holokaust v Seredi je mytológia v rozpore so skutočnosťou, de facto je to múzeum niečoho, čo v Seredi neexistovalo“.

V roku 2020 bývalá Národná kriminálna agentúra zasahovala v dome obžalovaného, ako aj v jeho kancelárii na Technickej univerzite v Košiciach. Počas prehliadok Jánovi D. zabavili počítač a viaceré listinné dokumenty.

V minulom roku bol voči Jánovi D. vydaný trestný rozkaz, ktorým ho Špecializovaný trestný súd uznal za vinného vo všetkých skutkoch obžaloby. Uložil mu vtedy peňažný trest vo výške 500 eur. V prípade jeho nesplnenia náhradný trest väzenia na jeden mesiac. Rovnako dostal trest zhabania veci. Prokurátor aj obžalovaný podali voči tomuto rozhodnutiu odpor, preto sa vo veci koná hlavné pojednávanie.

