Prokurátor navrhol uznať vysokoškolského učiteľa za vinného z popierania holokaustu

Vysokoškolský pedagóg Ján D. čelí obžalobe z výroby a rozširovania extrémistického materiálu, ako aj popierania a schvaľovania holokaustu.
Pedagóg zaslal v roku 2019 otvorený list vedúcemu Múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. V liste obžalovaný napríklad tvrdil, že „holokaust v Seredi je mytológia v rozpore so skutočnosťou, de facto je to múzeum niečoho, čo v Seredi neexistovalo“.
V roku 2020 bývalá Národná kriminálna agentúra zasahovala v dome obžalovaného, ako aj v jeho kancelárii na Technickej univerzite v Košiciach. Počas prehliadok Jánovi D. zabavili počítač a viaceré listinné dokumenty.
V minulom roku bol voči Jánovi D. vydaný trestný rozkaz, ktorým ho Špecializovaný trestný súd uznal za vinného vo všetkých skutkoch obžaloby. Uložil mu vtedy peňažný trest vo výške 500 eur. V prípade jeho nesplnenia náhradný trest väzenia na jeden mesiac. Rovnako dostal trest zhabania veci. Prokurátor aj obžalovaný podali voči tomuto rozhodnutiu odpor, preto sa vo veci koná hlavné pojednávanie.