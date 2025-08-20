Na Liptove zaútočil medveď na človeka a zranil ho, zásahový tím obhliada terén

Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď. Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti.
Pre TASR to potvrdil vedúci zásahového tímu Milan Kozelnický. Na útok medveďa upozornili regionálne noviny My Liptov.Čítajte viac Spustili veľký monitoring medveďov. Sedemtisíc vzoriek má priblížiť ich skutočný počet
Kozelnický pre TASR uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil.
Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.