Na Liptove zaútočil medveď na človeka a zranil ho, zásahový tím obhliada terén

Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď.

20.08.2025 18:11
Pri obci Liptovský Ján neďaleko Stanišovskej jaskyne zaútočil v stredu na človeka medveď. Na mieste je zásahový tím a zisťuje, či sa medveď zdržuje v blízkosti.

Pre TASR to potvrdil vedúci zásahového tímu Milan Kozelnický. Na útok medveďa upozornili regionálne noviny My Liptov.

Kozelnický pre TASR uviedol, že celá situácia je v štádiu vyšetrovania. „Prišli sme na miesto, robíme obhliadku terénu a pracujeme s dronom na monitoringu, či sa medveď zdržuje niekde v blízkosti,“ priblížil.

Podľa regionálneho média utrpel muž, na ktorého medveď zaútočil, viacero zranení. Prevezený bol do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.

