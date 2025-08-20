Desaťročné dievča neprežilo pád zo štvorkolky pri obci Dolná Streda

„Podľa prvotných informácií sa malo dieťa viezť na ,bugine‘ spolu so 42-ročným mužom, keď z nej malo z doposiaľ nezistených príčin vypadnúť,“ priblížili policajti.
Na miesto boli ihneď privolaní pozemní aj leteckí záchranári. „Žiaľ, aj napriek mimoriadnej snahe sa im život desaťročného dievčaťa zachrániť nepodarilo,“ doplnili.
Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ. „Policajti muža podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 0,54 promile,“ dodali s tým, že operačný dôstojník vyslal na pomoc pozostalým aj posttraumatický tím.