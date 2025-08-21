Zomrela poslankyňa Anna Záborská vo veku 77 rokov

„OSTANE NAŠIM SVETLOM NA CESTE K SPOLOČNÉMU DOBRU. Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie. Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť jej manželovi Vladkovi, dcéram a blízkej rodine a priateľom. Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami. Nech odpočíva v pokojí a svetlo večné nech jej svieti,“ uviedla Kresťanská únia, ktorej bola členkou, na sociálnej sieti.
Do súčasného parlamentu bola zvolená za koalíciu OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ. Bola čestnou predsedníčkou Kresťanskej únie a v NR SR bola členkou výboru pre európske záležitosti.