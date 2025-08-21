Pellegrini: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nadlho ovplyvnila politický život a osudy ľudí

Obrodný proces, na čele ktorého stál Alexander Dubček, stelesňoval túžbu ľudí zmeniť vtedajší skostnatený režim a budovať sociálny štát na základe rešpektovania základných ľudských práv a slobôd. Prezident to napísal na sociálnej sieti pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.Čítajte viac KVÍZ: 21. august 1968, vojská Varšavskej zmluvy, okupácia Československa, normalizácia. Otestujte sa a zistite, čo viete o noci, ktorá priniesla tanky a vojakov
„Tieto historické udalosti sú však aj príbehom o charaktere ľudí, ktorí zotrvali na svojom presvedčení bez ohľadu na to, že stáli zoči-voči tvrdému politickému vojenskému tlaku,“ konštatoval prezident. Ako doplnil, napriek tomu, že obrodný proces bol ukončený inváziou vojsk Varšavskej zmluvy a následnou normalizáciou, ktorá postihla jednu generáciu ľudí, túžba po slobode zotrvala a stala sa hodnotovým motívom pre neskoršiu Nežnú revolúciu.
Dnes podľa hlavy štátu vidíme, že svet okolo nás sa mení. Aby sa dejiny v ich krutej podobe neopakovali, je podľa Pellegriniho dôležité budovať našu štátnosť v rodine demokratických štátov zoskupených v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.
„Budujme medzinárodné postavenie Slovenskej republiky tak, aby sa už nikdy nezopakoval násilný mocenský akt, keď sa na základe sféry vplyvu jednej veľmoci rozhodne o osude celej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú,“ uzavrel prezident.