Gröhling zabuchol Sulíkovi dvere do SaS, zastala sa ho iba jedna poslankyňa. Syn Filip zosmiešnil šéfa liberálov

Predseda SaS Branislav Gröhling v rozhovore pre Aktuality oznámil, že Sulíka na kandidátku už nepustí.
„Nebude na nej o týždeň ani o mesiac, ani o rok. Musíme sa od Richarda Sulíka odstrihnúť, ak chceme rásť a posúvať naše hodnoty ďalej. Urobme teda za tým bodku, hovorím to teraz a verejne. Je to vec, ktorú kolegovia vedia už niekoľko mesiacov,“ vyhlásil Gröhling s tým, že ide o jeho osobné rozhodnutie ako predsedu strany.
Richard Sulík oznámil svoj odchod zo strany a politiky krátko pred konaním predčasných parlamentných volieb v septembri 2023. „Po 15-ich rokoch si nutne musím dať od politiky odstup. Avšak, v najbližších parlamentných voľbách (pravdepodobne o 3 roky), pokiaľ bude záujem o politiku, ktorú ponúkam, budem kandidovať do NRSR s cieľom byt súčasťou vlády,“ ozrejmil vtedy Sulík.
V samotnej SaS, ktorú Sulík dlhé roky viedol, sa našla iba jedna poslankyňa, ktorá sa ho otvorene zastala. Jana Bittó Cigániková pre denník SME uviedla, že by nikdy nepovažovala za správne vylúčiť niekoho len pre správanie či výroky jeho dospelého syna.Čítajte viac Richard Sulík odchádza z Národnej rady, je známe aj meno jeho nástupcu
Narážala tým na Filipa Sulíka, ktorý sa preslávil vulgárnymi videoblogmi a ostrou kritikou aj voči samotnej SaS či jej lídrovi. Často sa nelichotivo vyjadruje o ženách a menšinách, a opakovane tvrdí, že má bližšie k Smeru než k liberálom. Voličov SaS dokonca nazval „degešmi“.Čítajte viac Politika čistého zúfalstva (Gröhling verzus Sulíkovci)
Richard Sulík, ktorý už viackrát naznačil záujem opäť kandidovať v parlamentných voľbách, tak čelí kritike aj z vlastnej strany. Vyčíta mu, že sa od prejavov a postojov svojho syna dostatočne nedištancuje.
Na Gröhling reagoval aj samotný Filip Sulík. Na sociálnej sieti Telegram adresoval ostrý odkaz predsedovi SaS: „Vlastne máme jednu vec spoločnú, Braňo. Obom nám dal život Richard Sulík. Mne doslova a tebe tak metaforicky v zmysle, že by si bol bez neho nula a absolútne nikoho by si nezaujímal. Aj keď ty si podľa všetkého myslíš, že by si to dal aj sám hahahahahaha,“ napísal.