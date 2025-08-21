Novým poslancom po úmrtí Záborskej má byť právnik Dušenka. Na kandidátke koalície OĽaNO bol veľmi vysoko

„Náhradník na uprázdnený mandát z dôvodu úmrtia poslankyne by mal zložiť poslanecký sľub 9. septembra,“ potvrdili z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Dušenka kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2023 zo 4. miesta kandidátky koalície OĽaNO (dnes hnutie Slovensko, pozn. red.), Kresťanská únia, Za ľudí. Za hnutie kandidoval aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.
Anna Záborská zomrela v stredu (20. 8.) vo veku 77 rokov. Po odchode z materského KDH spoluzakladala stranu Kresťanská únia (KÚ), ktorej šéfovala do roku 2024. Okrem NR SR pôsobila v rokoch 2004 až 2019 ako poslankyňa Európskeho parlamentu.Čítajte viac Zomrela dlhoročná poslankyňa Anna Záborská. Na jej úmrtie reagoval aj Pellegrini