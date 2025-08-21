Minister vnútra a šéfka polície hovorili o podvodoch na senioroch. Maškarová uprostred tlačovky odpadla

„Prepáčte, nejak mi prišlo zle, naozaj neviem prečo. Musím ukončiť svoju prezentáciu," povedala predtým, než odpadla.
Šéfka polície sa však okamžite prebrala a všetkých ubezpečila, že je v poriadku. „Ja mám nízky tlak," vysvetlila médiám.
Maškarová informovala o podvodoch páchaných na senioroch spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas). Aj on ratoval šéfku polície, keď jej prišlo nevoľno a odpadla.
Maškarová na tlačovke upozornila, že Slovensko čelí jednej z najväčších vĺn podvodov v histórii. Keďže sa podľa nej ťažko vyšetrujú, kľúčová je prevencia.
„V roku 2024 sme zaznamenali 125 podvodov na našich senioroch, pričom celková výška škody dosiahla úroveň 1,5 milióna eur. V tomto roku, len za prvý polrok, to bolo 96 prípadov a škoda, ktorá bola spôsobená na našich senioroch, dosahuje sumu viac ako milión eur,“ priblížil šéf rezortu vnútra s tým, že najčastejšími obeťami sú seniori vo veku 65 a viac rokov.
Ide podľa Maškarovej o veľmi premyslenú trestnú činnosť, ktorú páchajú organizované skupiny zo zahraničia, na ktorej participujú aj občania Slovenska. Zneužívajú podľa jej slov dôveru seniorov a používajú moderné technológie a sofistikované príbehy. Najväčší dôraz pritom kladú na psychologický nátlak.
„Polícia túto hrozbu berie mimoriadne vážne, preto sme zintenzívnili vyšetrovanie, operatívnu pátraciu činnosť, vykonávame rôzne spolupráce, či už so štátnymi inštitúciami, bankami, so Slovenskou poštou a najmä s našimi medzinárodnými partnermi, kde samozrejme vykonávame intenzívnu výmenu informácií,“ priblížila. Prízvukovala, že informovanosť a prevencia sú najlepšou ochranou pred útokmi.
Šutaj Eštok objasnil, že v rámci prevencie PZ spolupracuje napríklad s Jednotou dôchodcov Slovenska, ale aj s mobilnými operátormi.Čítajte viac Sedem miliónov eur vyhodili von oknom. Podvodníci skúšajú na Slovákov nové triky, takmer naletela aj Daniela
„Spolupracujeme s mestami, obcami aj cirkvami, ale aj napriek tomu sa táto špecifická trestná činnosť stále deje,“ podotkol. Medzi najčastejšie podvody podľa neho patria fingovaní príbuzní, ktorí od seniorov žiadajú peniaze po údajnej dopravnej nehode, takzvaný „americký vojak“ žiadajúci financie cez internetové zoznámenie, ale aj investičné podvody do kryptomeny s prísľubom vysokého zisku.
Najväčším fenoménom sú však aktuálne podľa Maškarovej falošní policajti, ktorí cez rôzne komunikačné platformy zasielajú seniorom falošné preukazy. „Tvrdia im, že ich bankové účty boli napadnuté, žiadajú obete, aby vybrali peniaze a odovzdali ich tzv. expertom Národnej banky Slovenska (NBS) alebo falošným vyšetrovateľom,“ objasnil Šutaj Eštok. Seniorom odkázal, že polícia ani NBS nikdy nežiadajú hotovosť, prevod na účet či odovzdávanie úspor.
Riaditeľ odboru kriminálnej polície prezídia PZ Attila Zajonc uviedol, že v prvom polroku polícia v Bratislavskom kraji zaevidovala 238 podozrivých hovorov, pričom 20 z nich skončilo podvodom so škodou 368-tisíc eur. V Trnavskom kraji išlo o sedem podozrivých volaní, z toho tri dokonané s celkovou škodou 30-tisíc eur. V Banskobystrickom kraji zaznamenali jeden prípad so škodou 15.000 eur, v ostatných regiónoch išlo len o neúspešné pokusy.Čítajte viac Generálka a workoholička. Na čele polície bude po prvý raz žena, novou prezidentkou PZ je Jana Maškarová
Maškarová sa na čelo polície postavila koncom januára 2025. Vo funkcii nahradila Ľubomíra Soláka, ktorý na poste skončil po tragédii v Spišskej Starej Vsi, keď mladík v škole obrátil nôž proti zástupkyni riaditeľky gymnázia a študentke.
Maškarová nie je v policajnom prostredí žiadny nováčik. „Tento rok to bude presne 30 rokov, čo je pani generálka na strane zákona či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky, ktoré strávila v Národnom bezpečnostnom ústave,“ priblížil začiatkom roka minister Šutaj Eštok pri predstavovaní novej šéfky polície.
„Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru. Priority, ktoré mám ja ako minister vnútra má rovnaké aj ona,“ vyhlásil líder Hlasu.
„Mojou najväčšou prioritou je zastabilizovať Policajný zbor,“ vyhlásila v januári nová šéfka polície. Posledné štyri roky vnímala, že zbor je personálne poddimenzovaný. „Chcela by som vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní, aby boli motivovaní, podporovaní a hrdí na to, kde pracujú,“ priblížila svoje plány. Opatrenia, ktorými ich chce naplniť je pripravená prezentovať na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.
Motivovať chce do PZ mladých ľudí nielen masívnou kampaňou, ale aj dobrým prostredím v polícii. „Prostredie, v ktorom pracujú policajti denno-denne, nasadzujú životy, je dôležité na ich činnosť,“ pokračovala s tým, že policajtom chce vytvoriť aj platové podmienky, zdravotnú starostlivosť, podporu bývania a efektívny kariérny rast.
Ambície má aj v oblasti vzdelávania policajtov, chce, aby dostali rovnaké príležitosti, ako mala ona. Zvýšiť chce aj dôveru verejnosti v políciu. „Veľmi by som chcela, aby sa verejnosť s dôverou obracala na PZ,“ dodala. Dosiahnuť to chce otvorenou komunikáciou s komunitami, školami a inštitúciami.
Maškarová bola pri zrode Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá bola po nástupe vlády Roberta Fica (Smer) zrušená. Prezidentka sa k jej zániku vyjadriť nevedela. „K tomuto sa neviem teraz relevantne vyjadriť, pretože vôbec nemám detailný prehľad, ako teraz funguje Úrad boja proti korupcii a organizovanej kriminalite,“ povedala. Bude trvať na tom, aby všetky útvary služby fungovali tak, aby boj proti trestnej činnosti bol efektívny. „Určite sa pozriem aj na to,“ vyjadrila sa krátko po nástupe do funkcie.
Maškarová: Nie som strašiak, ale workoholik
Maškarová sa vyslovila aj za kamerový systém na školách, záznam je podľa nej pre políciu veľmi cenný dôkaz. „Ja to vnímam veľmi pozitívne tieto kamerové záznamy,“ uviedla. Zabezpečiť, aby sa obrazovo-zvukové záznamy nezneužili, je podľa nej možné.
Policajti sa podľa Maškarovej nemusia obávať o svoje funkcie, ako sa vyjadrila nie je „strašiak“. Označila sa za workoholika, práca je podľa jej slov pre ňu koníčkom. Minister vnútra povedal, že práve Maškarovej tempo práce a workoholizmus boli pre neho rozhodujúcim faktorom pri výbere.
Ak príde polícii podnet o tom, že sa na Slovensku schyľuje k prevratu, ako to prezentujú koaliční politici, Maškarová hovorí, že sa tým polícia bude zaoberať. „Predpokladám, že operatívne zložky sa tomu venujú,“ dodala. Nová prezidentka tiež deklarovala, že je pripravená spolupracovať s policajnými odborármi.