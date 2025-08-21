Pravda Správy Domáce V prípade tragédie v Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili ženu

V prípade tragédie v Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili ženu

V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu. O jej väzobnom stíhaní sa bude rozhodovať vo štvrtok o 17.00 h na Mestskom súde Bratislava I. Vyplýva to z vyjadrení Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajského súdu v Bratislave.

21.08.2025 16:37
debata
Požiar v Bratislave neprežili dve deti. Matka ich údajne utopila a potom podpálila byt
Video
+6

Správu aktualizujeme…

Požiar / Ružinov / Čítajte viac Nové detaily ružinovskej tragédie. Podľa svedkov mala matka sedieť v bare, otec volal o pomoc
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #deti #polícia #obvinenie #Ružinov