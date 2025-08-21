Správu aktualizujeme…Čítajte viac Nové detaily ružinovskej tragédie. Podľa svedkov mala matka sedieť v bare, otec volal o pomoc
V prípade tragédie v Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili ženu
V prípade utorkovej (19. 8.) tragédie v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, obvinili zo závažného zločinu vraždy a zločinu všeobecného ohrozenia ženu. O jej väzobnom stíhaní sa bude rozhodovať vo štvrtok o 17.00 h na Mestskom súde Bratislava I. Vyplýva to z vyjadrení Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajského súdu v Bratislave.