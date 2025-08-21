Pravda Správy Domáce Generálmajor Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO

Generálmajor Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom v štruktúrach NATO

Generálmajor Slavomír Verčimák sa vo štvrtok stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO. Počas zasadnutia Vojenského výboru NATO bol uvedený do funkcie predstaviteľa vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR).

21.08.2025 22:12
Slavomír Verčimák Foto:
Slavomír Verčimák
debata

V rámci svojho pôsobenia bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Oznámili to vo štvrtok Ozbrojené sily (OZ) SR, píše TASR.

„Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR,“ píše sa vo vyhlásení slovenských ozbrojených síl na sociálnej sieti.

Maskáče, pot a disciplína: Ako to vyzerá na výcviku Národných obranných síl?
Video

„Túto dôveru sme vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO vrátane doteraz najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum,“ dodali OZ SR.

Verčimák, ktorého do novej funkcie uviedol počas zasadnutia v Bruseli predseda Vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone, donedávna pôsobil ako zástupca náčelníka generálneho štábu OZ SR. Povýšený na generálmajora bol v decembri minulého roka prezidentom SR Petrom Pellegrinim.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NATO #armáda SR