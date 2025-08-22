Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža s vreckom na hlave

Ako uviedol portál noviny.sk, telo muža ležalo na zemi pár metrov od fontány. Na mieste je množstvo policajtov, ktorí okolie opáskovali. Zatiaľ nie je vylúčené cudzie zavinenie, presné príčiny určí až pitva.
„Dnes krátko po 5.30 h bol na linke 158 prijatý oznam o nájdení mužského tela bez známok života v parku na lavičke na Račianskom mýte,“ priblížila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Dodala, že policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. „Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. Predmetná udalosť je v štádiu preverovania,“ spresnila.