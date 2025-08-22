Šimečka: Fico odignoroval august '68 a vieme si domyslieť, na ktorej strane by v čase sovietskej invázie stál

„Nielenže sa nezúčastnil žiadneho pietneho aktu, ale ani sa k tej udalosti sám osobne nevyjadril,“ povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Na druhej strane to však podľa Šimečku nie je nijako prekvapivé.
„Poznáme postoje Roberta Fica pri aktuálnej ruskej invázii na Ukrajinu a vieme si teda domyslieť, na ktorej strane by asi stál v roku 1968," podotkol.
Za rovnako smutné považuje líder progresívcov vyjadrenia niektorých koaličných ústavných činiteľov, ktorí o auguste 1968 hovoria ako o čomsi abstraktnom, čo sa nám len tak udialo.
„Ako nejaká prírodná katastrofa. Akoby to nebolo rozhodnutie sovietskeho vedenia, že pošle do Československa tanky, pretože Česi a Slováci sa rozhodli žiť slobodne. Akoby to nebola tá istá imperiálna politika, akú dnes Vladimir Putin uplatňuje na Ukrajine,“ poukázal Šimečka.
Dodal, že ak by totiž jasne pomenovali vinníkov, tak by analógia s Ukrajinou bola úplne zjavná. „Ak však budeme takto dezinterpretovať naše dejiny a nebudeme veci pomenúvať pravým menom, tak sa z nich nikdy nepoučíme," uzavrel Šimečka.