Pravda Správy Domáce Lekára Petra Liptáka oslobodili spod obžaloby v kauze výrokov počas pandémie

Lekára Petra Liptáka oslobodili spod obžaloby v kauze výrokov počas pandémie

Mestský súd Bratislava I oslobodil lekára Petra Liptáka spod obžaloby podanej pre prečin podnecovania. Stíhaný skutok podľa samosudkyne nie je trestným činom. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

22.08.2025 13:39
Peter Lipták Foto: ,
Obžalovaný lekár Peter Lipták prichádza na Mestský súd Bratislava I 19. augusta 2025
debata (3)

Obžaloba bola podaná pre výrok Petra Liptáka na zhromaždení v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v čase vyhláseného núdzového stavu v decembri 2020. „Robme všetko naopak, ako žiadajú. Zhromažďujme sa, nenosme rúška, netestujme sa, nedajme sa zaočkovať vakcínou, keď nie je záruka jej bezpečnosti,“ vyzýval vtedy nerešpektovať opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19.

Peter Lipták obhajoval svoje výroky aj slovami, že nebola žiadna pandémia. Z toho dôvodu podľa jeho slov vyzýval ľudí, aby sa zhromažďovali. „Prečo nebola pandémia? Nebola incidiencia. Nebola smrtnosť, ktorá by ohrozovala ľudí. Vyzýval som ľudí, aby sa netestovali. Keď je človek zdravý, nemá sa čo testovať. Vyzýval som ľudí, aby sa neočkovali vakcínou, ktorá nemá záruky o bezpečnosti,“ obhajoval sa Lipták v záverečnej reči v utorok pred súdom.

Ľudí prirovnal ku kukurici. Očkovaní sú geneticky modifikovaní, slovenský genofond je narušený, tvrdí Kotlár (Archívne video)
Video

Na hlavnom pojednávaní tiež prehrávali zvukový záznam výrokov lekára zo zhromaždenia, ktorými mal podľa obžaloby podnecovať. V nich napríklad tvrdil, že testovanie je príčinou pandémie, či to, že testovaním pribúdajú pozitívne testovaní, nie chorí. „Nemocnice sú preťažené, pretože tam pribúdajú pacienti. Prečo sa títo pacienti neliečia na ambulanciách? Veď máme lieky, ale naša vláda ich nedáva do ambulancií,“ odznelo v nahrávke.

Peter Lipták komentoval nahrávku napríklad slovami, že sa postavil proti fašistickému režimu a legislatíve, v dôsledku ktorej podľa neho zomreli desaťtisíce ľudí.

Obhajoba Petra Liptáka považuje podanú obžalobu za nezákonnú, neúplnú a nedôvodnú. Obžalovaný vyhlásil na prvom hlavnom pojednávaní, že sa cíti byť nevinný.

Peter Lipták Čítajte viac „Robme všetko naopak". Prokurátor navrhol uznať lekára Petra Liptáka za vinného pre výroky počas pandémie
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Peter Lipták #pandémia #koronavírus #Covid-19