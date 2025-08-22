SAV vyvrátila Kotlárove tvrdenia o vakcínach, ten chce, nech rozhodne súd. Drucker: jeho funkcia je zbytočná

Zároveň potvrdil, že výsledky analýzy Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvrátili riziká, o ktorých v súvislosti s vakcínami hovoril Kotlár. Uviedol to pred piatkovým rokovaním vlády.
„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že výsledky analýzy SAV nepotvrdili riziká, tak ako o nich hovoril pán Kotlár. Naopak, tieto riziká, aj ním vznesené, boli vyvrátené na základe vedeckých postupov,“ vyhlásil šéf rezortu. Vykonanie analýzy a vyvrátenie rizík či obáv považuje za dôležitý signál voči občanom, ktorí mohli byť v súvislosti s očkovaním znepokojení tvrdeniami splnomocnenca.Čítajte viac Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky, tvrdí SAV. Kotlárove závery označila za mylné a zavádzajúce
Zdôraznil, že zadávateľom analýzy bola vláda, preto by mala byť o absolútnych výsledkoch v prvom rade informovaná ona. „Politický postoj Hlasu príde ihneď potom, ako toto nastane na vláde,“ avizoval minister.
Zároveň ubezpečil, že vakcín proti covidu je na Slovensku dostatok. „Každý, kto sa bude chcieť zaočkovať, tak už dnes sa môže a aj počas celej očkovacej sezóny,“ dodal Šaško.
Aj šéfka rezortu hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu Denisa Saková potvrdila, že sa o téme budú rozprávať v rámci predsedníctva strany. „Budeme vás informovať,“ avizovala novinárom po rokovaní vládneho kabinetu.Čítajte viac Kotlárovu analýzu k vakcínam nikto nevidel a ani neuvidí, ukáže ju len Žilinkovi. Od Fica žiada zvolanie Bezpečnostnej rady
Podpredseda Hlasu a minister školstva Tomáš Drucker je presvedčený, že náklady na analýzu SAV vo výške približne 350-tisíc eur boli „veľmi dobre investovanými peniazmi“, pretože šli aj na vybavenie a pre vedcov.
Verí, že výsledky analýzy budú ubezpečením pre občanov, že môžu dôverovať vakcínam. Neodpovedal na otázku, či bude žiadať odchod Kotlára z funkcie. Zopakoval svoje tvrdenie, že Kotlár by mal odísť, ak by nedodal to, čo má, teda preverenie manažmentu pandémie. „Nič sa nemení na tom, že by som si želal, aby splnomocnenec Kotlár doručil to, na čo bol vymenovaný, a považujem jeho funkciu za tak trošku zbytočnú,“ dodal minister.Čítajte viac Hrozia Kotlárovi problémy od Pfizeru a Moderny? Advokát: Nebolo by ho márne zažalovať. Sám sa bráni tým, že žalobe by čelila rovno vláda
SAV vo štvrtok informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Kotlár reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. Proti sebe podľa neho budú stáť dve strany – súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV.
O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covidu Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.Čítajte viac Ľudí prirovnal ku kukurici. Očkovaní sú geneticky modifikovaní, slovenský genofond je narušený, tvrdí Kotlár a prezidentovi poslal odkaz